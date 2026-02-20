Attualità

Alcaraz-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz in campo nella semifinale di Doha. Oggi, venerdì 20 febbraio, il tennista spagnolo affronta il russo Andrej Rublev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dell'Atp 500 qatariota. Alcaraz arriva al match dopo aver battuto Arthur Rinderknech all'esordio, Valentin Royer agli ottavi e Karen Khachanov nei quarti di finale.  La sfida tra Alcaraz e Rublev è in programma oggi, venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che guida con un parziale di 4-1. L'ultimo incontro risale all'ultimo Masters 1000 di Cincinnati, quando Alcaraz si impose in tre set.  Alcaraz-Rublev, come tutte le partite dell'Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Napoli, operatore sociosanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato

6 minuti fa

Riccardo Cocciante compie 80 anni e torna con un nuovo album

38 minuti fa

Milano Cortina, le gare di oggi: da Lollobrigida a Fontana, orari e dove vedere gli azzurri

42 minuti fa

E’ morto Eric Dane, il ‘dottor Sloan’ di Grey’s Anatomy aveva 53 anni

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio