Attualità

Alcaraz, problema al braccio a Barcellona: rischio ritiro?

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Infortunio per Carlos Alcaraz a Barcellona? Oggi, martedì 14 aprile, il tennista spagnolo ha battuto il finlandese Virtanen nel primo turno dell'Atp 500 spagnolo, imponendosi in due set 6-4, 6-2 in una partita condizionata dal medical time out chiamato dal numero 2 del mondo. Durante il primo set infatti, Alcaraz si è toccato il polso dolorante, chiedendo l'interruzione e l'intervento del fisioterapista. Il problema fisico sembra essere al braccio destro, e al polso in particolare, ma dopo il trattamento lo spagnolo è riuscito a tornare il campo e chiudere il parziale. "Sono dei fastidi al braccio che ci stanno con il poco tempo che ho avuto prima di allenarmi qui e poi giocare", ha detto Alcaraz dopo la partita, "li sento quando faccio movimenti insoliti. Ѐ un problema che ho già avuto in passato e credo non sia nulla di grave. Ancora non so quale sia il piano, ho parlato con il mio team e gli ho raccontato le mie sensazioni. Spero di stare meglio per giovedì". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

non rientra da una escursione, soccorso alpino trentino recupera salma climber su monte Lefre

1 ora fa

Torino, anziano investito da un tram, è grave

1 ora fa

Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg

13 ore fa

Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

14 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio