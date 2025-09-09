Attualità

Alcaraz, ‘nuovi’ capelli dopo trionfo US Open: le foto

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz mantiene la promessa e sfoggia una nuova acconciatura dopo la vittoria in finale contro Jannik Sinner il trionfo agli US Open 2025. Il tennista spagnolo, nuovo numero 1 del mondo, si è presentato a New York con la testa rasata a zero, complice l'uso scriteriato di una macchinetta da parte del fratello. "Se vinco il torneo? Farò ancora meglio, vedrete", aveva detto prima della finale.   Oggi, sui social, ecco il risultato. Alcaraz pubblica una foto della testa 'incartata', dopo l'applicazione di una tinta. Per scoprire il colore della chioma dell'iberico, ecco foto e video pubblicati su Instagram da Victor, parrucchiere e amico del murciano. Le immagini a colori tolgono ogni dubbio: ecco Alcaraz in versione platinata, con un taglio aerodinamico… —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2025

