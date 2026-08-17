Attualità

Alcaraz, niente Coppa Davis con la Spagna: attesa decisione per gli Us Open

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis e mette nel mirino gli Us Open. Il tennista spagnolo sta recuperando dall'infortunio al polso accusato lo scorso aprile a Barcellona, che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon. Il rientro è stato più problematico del previsto, con Alcaraz che ha dato forfait anche ai Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, proprio come Jannik Sinner, per concentrarsi sull'ultimo Slam della stagione, ma non solo. Oggi, lunedì 17 agosto, è arrivata una notizia che getta qualche ombra sul rientro previsto per New York. Alcaraz non farà infatti parte della spedizione spagnola per la prossima Coppa Davis, con la Nazionale iberica che sarà impegnata nel secondo e ultimo turno di qualificazione per accedere alle Final Eight di Bologna. Il capitano David Ferrer ha convocato Rafael Jodar, Daniel Merida, Jaume Munar, Martin Landaluce e Pedro Martinez. Alcaraz intanto prosegue gli allenamenti a Murcia, dove lo ha raggiunto Holger Rune. La decisione dello spagnolo per gli Us Open, in ogni caso, è attesa a breve.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Caro carburanti, in 30 anni benzina raddoppiata e diesel quasi triplicato: la denuncia del Codacons

15 minuti fa

Selfie con gli squali, quando il brivido può costare molto caro

31 minuti fa

Ballando con le Stelle, Jimmy Ghione è il quinto concorrente

35 minuti fa

Dalla paralisi all’infarto: cosa accade se si è colpiti da un fulmine

41 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio