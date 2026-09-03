Alcaraz: “Mi prenderò delle lunghe pause, ci sono sempre più infortuni…”

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Carlos Alcaraz si prenderà una lunga pausa. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista spagnolo ha battuto Jaime Faria in rimonta nel secondo turno degli US Open 2026, al termine di una partita iniziata male ma che è riuscito a riportare in carreggiata ottenendo, seppur a fatica, il passaggio del turno. Al rientro dall'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre quattro mesi, costringendolo a saltare il Roland Garros e Wimbledon, Alcaraz ha annunciato in conferenza stampa che, in futuro, ha intenzione di prendersi delle pause dal fitto calendario tennistico: "Vedendo quanto sia fitto il calendario, non voglio dovermi fermare per colpa di un infortunio. Per questo in futuro mi prenderò delle pause… delle lunghe pause". "Magari non 4 mesi, ma 1 mese, 2 mesi… Inizierò a saltare alcuni tornei perché è impossibile giocare in tutti. Stanno aggiungendo sempre più tornei importanti. In un certo senso, ci stanno costringendo a giocare…", ha detto Alcaraz, tornando a parlare di un tema molto discusso nel circuito, "stiamo vedendo molti giocatori infortunarsi, molti giocatori stancarsi. Se non faranno nulla al riguardo, ne vedremo ancora di più in futuro", ha concluso, facendo quindi riferimento, in maniera indiretta, anche all'infortunio di Sinner, costretto a saltare lo Slam di New York per un problema al ginocchio.

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Pubblicato il 3 Settembre 2026