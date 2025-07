Alcaraz-Fritz, oggi la semifinale di Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, venerdì 11 luglio, affronta Taylor Fritz nella semifinale del torneo. Lo spagnolo è reduce dal successo contro Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 6-3 6-3, mentre l'americano ha eliminato Khachanov in quattro set (6-3 6-4 1-6 7-6). Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Il match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz a Wimbledon 2025 inizierà intorno alle 14:30 sul Centrale. Ci sono due precedenti tra lo spagnolo e l'americano, entrambi vinti dal primo: quarti di finale del Masters 1000 di Miami nel 2023 e round robin della Laver Cup 2024.

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Luglio 2025