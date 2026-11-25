(Adnkronos) – Tra i tanti abbracci ci sono anche quelli dei rivali di tante battaglie. Passate e, di sicuro, future. Jannik Sinner si è operato al ginocchio e starà fuori dal campo ancora per un po’. E la sua assenza nel circuito pesa, anche per i primi avversari nel ranking Atp come Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Il fuoriclasse spagnolo e il numero uno al mondo lo hanno ribadito da Bologna, alla vigilia delle loro sfide in Coppa Davis: “Jannik, torna presto”.

Il primo a parlare è stato Carlos Alcaraz, alla vigilia della sfida della sua Spagna contro l’Austria: “Jannik manca al tennis e a me. Non ci vediamo da aprile, ma sono sicuro che tornerà più forte”. L’attuale numero 3 del ranking, fresco vincitore delle Atp Finals, ha precisato: “In merito alla scelta di operarsi, penso che il suo team abbia preso una buona decisione. Jannik è giovane e ha molti anni davanti, gli auguro solo il meglio. Spero di rivederlo presto nel tour”.

Anche Alexander Zverev, vincitore in questa stagione dei primi due titoli Slam della sua carriera, ci ha tenuto a far sentire la sua vicinanza all’azzurro: “Penso che sia mentalmente forte, spero che tra tre o quattro mesi possa tornare al cento per cento e a giocare. È uno dei miei più grandi rivali, uno dei giocatori più difficili da battere”. Il numero uno al mondo, che domani farà il suo esordio in Davis contro la Gran Bretagna, ha speso poi due parole sulle difficoltà degli sportivi nell’affrontare gli infortuni: “Io ci sono passato, so cosa si prova. Non lo auguro a nessuno”.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026