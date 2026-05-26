Alcaraz e l’infortunio: “Guardo miei rivali giocare, ma io non posso…”

(Adnkronos) – È un Carlos Alcaraz 'depresso' quello che continua a guardare Jannik Sinner vincere. Il tennista spagnolo è tornato a farsi vedere in pubblico, partecipando a un evento organizzato dall'associazione 'Princesa de Girona' e a cui ha presenziato anche il Re di Spagna Felipe VI. A margine dell'evento Alcaraz ha parlato anche dell'infortunio che lo ha costretto a saltare prima Madrid e Roma, poi Roland Garros e Wimbledon, e lo ha fatto usando parole che hanno lasciato trasparire tutta la sua tristezza. "Sto seguendo i risultati da casa, guardando i miei rivali competere nei tornei che vorrei poter giocare, ma non posso", ha detto Alcaraz, "tutto accade per un motivo. Credo che sia il destino, e che la vita abbia qualcosa di speciale in serbo per me quando tornerò, qualcosa di bello". Nei giorni scorsi era stato proprio Sinner a parlare dell'assenza del rivale, scivolato a quasi tremila punti di distanza dal numero uno al mondo nel ranking Atp: "È stata una notizia davvero spiacevole, ovviamente. È stato davvero sfortunato", ha detto l'azzurro a 'ParisMatch', "lo conosco molto bene anche dal punto di vista personale e sta attraversando un momento difficile". "Questo è lo sport e lo sport è imprevedibile", ha continuato Sinner, "gli infortuni vanno e vengono. Alcaraz è ancora molto giovane e ora la priorità principale deve essere guarire al 100% senza affrettare le cose".

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Pubblicato il 26 Maggio 2026