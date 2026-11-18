(Adnkronos) – Curioso incrocio alle Atp Finals 2026. Oggi, mercoledì 18 novembre, l’ormai ex coach di Jannik Sinner Darren Cahill ha incontrato Carlos Alcaraz a Torino. Dopo il match vinto contro Daniil Medvedev nella seconda giornata del gruppo Ivan Lendl, valso (a posteriori) la qualificazione, il numero 3 del ranking Atp si è imbattuto nell’australiano prima delle interviste di rito in zona mista.

I due si abbracciano, sorridono, si fermano qualche secondo a chiacchierare e poi si separano, ognuno per la sua strada, come raccontato da diversi video diventati virali sui social. In serata, l’ex allenatore di Sinner ha poi assistito al match tra Cobolli e Tiafoe e, inquadrato dalle telecamere, è stato salutato con un boato dai circa 13mila presenti all’Inalpi Arena.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026