Alcaraz-De Minaur, oggi primo match Atp Finals – Diretta

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz contro Alex De Minaur nel match che apre le Atp Finals a Torino oggi, domenica 9 novembre 2025. Lo spagnolo e l'australiano si affrontano nell'incontro della prima giornata del Gruppo Connors. Il girone comprende anche l'azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz, che si sfideranno domani.  La prima giornata del torneo prevede alle 20 l'incontro tra il tedesco Alex Zverev e lo statunitense Ben Shelton, che sono inseriti nel Gruppo Borg con Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. L'azzurro e il canadese si sfideranno domani sera. 
Pubblicato il 9 Novembre 2025

