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Alcaraz corre senza tutore, rientro più vicino?

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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz corre verso il ritorno in campo. Il tennista spagnolo, dopo un periodo di vacanze trascorso in Portogallo, è tornato in Spagna per allenarsi e accelerare il recupero dopo l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, che lo costringerà a rinunciare al prossimo Wimbledon dopo aver saltato già il Roland Garros, perdendo così ancora punti nel ranking Atp rispetto al primo posto di Jannik Sinner. Dalla Spagna però arrivano immagini incoraggianti. Alcaraz è stato infatti 'paparazzato' mentre correva in strada senza tutore al polso, che lo aveva invece sempre accompagnato finora. Una buona notizia che fa sperare in un recupero più rapido del previsto per lo spagnolo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Giugno 2026

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