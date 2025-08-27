Alcaraz-Bellucci: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista spagnolo affronta oggi, mercoledì 27 agosto, l'azzurro Mattia Bellucci, numero 65 del mondo, nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione e vinto, lo scorso anno, dal rivale Jannik Sinner. Alcaraz, fresco di trionfo a Cincinnati grazie al ritiro proprio del numero uno del mondo in finale, nel primo turno ha battuto lo statunitense Reilly Opelka, mentre Bellucci ha superato il cinese Shang. La sfida tra Alcaraz e Bellucci è in programma oggi, mercoledì 27 agosto, all'1 ora italiana, essendo il primo match della sessione serale prevista sull'Arthur Ashe Stadium. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto dallo spagnolo. Alcaraz si impose in due set nei sedicesimi dell'ITF di Maiorca nel 2020. Alcaraz-Bellucci, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Agosto 2025