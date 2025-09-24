Attualità

Alcaraz ‘accende’ la sfida con Sinner: “Ecco perché la nostra rivalità sta andando alla grande”

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz riparte da Tokyo. Se Jannik Sinner tornerà in campo nell'Atp 500 di Pechinlo, lo spagnolo giocherà invece il torneo giapponese: "Questa è la mia migliore stagione – ha spiegato il numero uno al mondo alla vigilia dell'esordio – e ho raggiunto grandi traguardi. Ho giocato un tennis fantastico e match eccellenti. Sono cresciuto".  Il fuoriclasse spagnolo parla delle perossime sfide: "L'anno potrebbe regalare anche di più, ma non posso lamentarmi della stagione finora. Alla fine di questa settimana, voglio solo aggiungere il mio nome a quello di Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic, che hanno già vinto questo torneo. Sarebbe un onore".   Alcaraz potrebbe affrontare Sinner a Shanghai: "So che Sinner cambierà le cose rispetto alla finale degli Us Open. È la stessa cosa che ho fatto io dopo aver perso contro di lui un paio di volte, ho cercato di essere migliore. La nostra rivalità sta migliorando e penso che questo sia fantastico per il tennis. Non so quante volte io e Sinner ci incontreremo, né in quali circostanze, ma finora sta andando alla grande". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


