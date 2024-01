Albero crolla su cavo funivia, precipita cabina in Tirolo: 4 feriti gravi

(Adnkronos) – Una cabina occupata da 4 persone è precipitata questa mattina in corrispondenza della funivia Acherkogelbahn nel comprensorio sciistico di Hochoetz, nella Oetztal tirolese. Tutte e quattro le persone – si legge su Kurier che cita un portavoce della polizia – sono rimaste gravemente ferite.



Secondo le informazioni diffuse finora, un albero crollato sul cavo di sospensione avrebbe causato la caduta della cabina. Per il momento non si sa nulla sull'identità dei feriti gravi. Secondo fonti del quotidiano, che hanno parlato di un incidente "drammatico", diversi alberi sono caduti lungo il percorso della funivia. Tuttavia, commentano, è in realtà "altamente improbabile" che una cabina si schianti in un caso del genere.



