Attualità

Alaska, piccolo aereo precipita nelle acque vicino Seldovia: quattro morti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Quattro persone sono morte dopo che un piccolo aereo, un Piper Pa-24, si è schiantato nelle acque vicino alla città costiera di Seldovia, in Alaska.  Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell'Alaska l'aereo stava volando da Anchorage a Seldovia quando si è schiantato in acqua ed è affondato. Gli agenti hanno inviato un elicottero da Anchorage e personale in barca da Anchor Point per raggiungere il luogo dell'incidente.  Dopo che la marea si è ritirata, gli agenti sono riusciti a recuperare i corpi delle quattro vittime. Le cause dell'incidente restano da accertare. Il National Transportation Safety Board sta indagando sull'accaduto.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ranucci, al via a Rebibbia interrogatori esecutori attentato: “Risponderanno a pm”

8 minuti fa

Incidente con un’acquasantiera in chiesa, bimba di 6 anni operata d’urgenza all’aorta a Bari

10 minuti fa

Ossa umane e teschi in un secchio per rifiuti, orrore al cimitero di Marsala

25 minuti fa

Guendouzi contro i tifosi del Lione: maxi rissa in Champions

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio