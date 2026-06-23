Al WMF 2026 arriva il ‘World Startup & VC Fest’

(Adnkronos) – Torna da domani al Wmf – We Make Future 2026 il 'World Startup & VC Fest', l’evento verticale del Wmf dedicato all’ecosistema internazionale di startup, Pmi innovative, scaleup, investitori, corporate, acceleratori, incubatori e stakeholder dell’open innovation. Dal 24 al 26 giugno, all’interno della Fiera internazionale e Festival sull’innovazione Ai, tech e digital, il 'World Startup & VC Fest' porterà a Bologna oltre 3.000 tra founders di startup, Pmi, investitori e stakeholder dell’innovazione, con delegazioni da oltre 80 Paesi, aree B2B, B2C e B2G, startup district, startup arena, palchi tematici, side events ed eventi di networking riservati dentro e fuori la fiera. Un ecosistema composto da investitori, corporate, venture capital, business angel, acceleratori, incubatori, startup organization, media e stakeholder dell’open innovation attivi su scala globale. Una rete con una presenza particolarmente forte in Europa, Nord America e Asia, capace di coprire l’intero ciclo di vita di una startup, dal pre-seed allo scale-up, mettendo in connessione capitale, deal flow, competenze industriali e capacità di amplificazione internazionale. A descrivere il peso dell’ecosistema coinvolto sono anche i numeri legati a investitori, incubatori, VC, Business Angel, corporate e acceleratori presenti: 304 miliardi di dollari in Assets Under Management, 1.5 miliardi di dollari di valore in portafoglio e più di 17.000 round di investimento gestiti. "Il World Startup & VC Fest è uno degli strumenti con cui il Wmf connette startup, Pmi innovative, investitori, corporate e istituzioni da tutto il mondo, creando opportunità concrete di accesso a capitali, mercati e partnership – dice Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf –. La presenza di startup attive nei 14 settori strategici del Wmf, dall’AI alla robotica, dalla salute al fintech, dalla space economy al food, fino a energia, mobilità, turismo e cybersecurity, moltiplica le occasioni di incontro tra founder, imprese e investitori. Da un lato, startup e Pmi italiane possono entrare in contatto con capitali, corporate e mercati internazionali; dall’altro, investitori e startup estere trovano nel Wmf un contesto qualificato per conoscere l’ecosistema italiano, costruire relazioni e sviluppare nuove opportunità di business". Tra gli elementi centrali e caratterizzanti dell’evento, l’ampiezza del richiamo internazionale: il 'World Startup & VC Fest' coinvolgerà delegazioni startup da oltre 80 Paesi e un network globale di investitori, incubatori, VC, business angel, corporate e acceleratori. A confermare la dimensione globale del programma anche le 1.500 candidature arrivate da 89 Paesi per la Startup Competition, da cui sono state selezionate 140 startup. Tra gli ecosistemi rappresentati, oltre all’Italia, anche Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Stati Uniti, Canada, Brasile, Cina, Corea del Sud, Singapore, India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Tanzania, Kenya e Uganda, oltre a numerosi altri Paesi. Le startup saranno coinvolte tra distretti espositivi, pitch session, incontri con più di 50 delegazioni estere ed eventi di networking riservati dentro e fuori la fiera. Il 'World Startup & VC Fest' offrirà un sistema strutturato di opportunità per favorire l’accesso ai mercati, l’incontro tra domanda e offerta di innovazione e la connessione tra startup, Pmi, investitori, corporate e istituzioni. Durante la tre giorni saranno attive aree dedicate agli incontri B2B, B2C e B2G tra i padiglioni 29 e 30 e gli spazi della manifestazione, con il coinvolgimento di partner come Ita – Italian Trade Agency, Search On, Sellalab e Legacoop, per agevolare il dialogo tra founder, investitori, imprese, pubblica amministrazione e stakeholder dell’open innovation. Tra gli strumenti più rilevanti anche il Soft Landing Program, sviluppato con il supporto di partner istituzionali e dell’ecosistema come Invitalia, Italian Tech Alliance, InnovUp, Roma Startup e Zest, pensato come corsia preferenziale per accompagnare founder e imprese nell’ingresso nel mercato italiano ed estero, riducendo le frizioni e facilitando relazioni qualificate con soggetti pubblici e privati. Il programma sarà arricchito da eventi di networking riservati dentro e fuori la fiera, pensati per generare occasioni di incontro ad alto valore in contesti formali e informali. Tra gli appuntamenti centrali l'Invitalia Investor Day, in programma il 24 giugno dalle 12 alle 16: una giornata dedicata al matchmaking, nata per intercettare i bisogni di investitori, corporate, open innovator e partner del Sistema Invitalia Startup, connettendoli direttamente con le imprese innovative in fase di scale up. E poi l’Italian Lifestyle, realizzata da Nana Bianca Night insieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center e dedicata al programma ILS; la Wmf Innovation Night, evento dedicato all’incontro informale tra founder e investor; lo Zest – Open Innovation Meetup, pensato per far dialogare startup, investitori e VC; lo speakeasy di Uibm – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Uibm – Mimit ed Epo – European Patent Office e la Special Partner Night del 23 giugno al Tecnopolo Dama, appuntamento riservato a stakeholder, istituzioni, corporate e leader dell’innovazione per favorire connessioni strategiche su AI, data economy e trasformazione digitale. Tra gli appuntamenti più attesi del World Startup & VC Fest, la Finale della Startup Competition Internazionale si terrà nel pomeriggio del 25 giugno sul Mainstage del Wmf, davanti a una platea di investitori, corporate, venture capitalist, fondi, istituzioni e stakeholder dell’open innovation. A sfidarsi saranno 6 startup finaliste selezionate a livello globale, con soluzioni che attraversano alcuni dei settori più strategici dell’innovazione contemporanea: Wormsensing dalla Francia, con Dragonfly, sensore ultra-sensibile per manutenzione predittiva, monitoraggio strutturale e ottimizzazione industriale; MaestroHub GmbH dalla Germania, piattaforma di data infrastructure per connettere macchine, sensori e sistemi industriali in un unico layer dati real-time; TerraSpark dal Lussemburgo, impegnata nello sviluppo di soluzioni commerciali di space-based solar power; Brainfood Intelligent Media Cloud dalla Grecia, infrastruttura AI-native per editori e sistemi di conoscenza digitale; Mirai S.p.A. dall’Italia, con Ocean OS, sistema di autonomia e mission intelligence per operazioni marittime; e WealthRyse dalla Cina, con Genisys, motore AI-driven per asset management, risk management, compliance e reporting. Sul Mainstage salirà anche Lishe360 dalla Tanzania, selezionata attraverso la Global Impact Challenge, call del Wmf dedicata a startup e Pmi innovative a impatto. La startup sviluppa alimenti accessibili e prodotti localmente per bambini e madri, integrando produzione, distribuzione retail ed educazione digitale. Il programma startup e VC troverà spazio anche sul Mainstage del Wmf, con panel e momenti dedicati all’ecosistema internazionale dell’innovazione e degli investimenti. Tra gli appuntamenti in programma 'The Business of Global Success: Music, Brands and Leadership', con Mathew Knowles, founder & ceo di Music World Entertainment; e 'The 28th Regime: One Market for Innovation' con Francesco Cerruti di Italian tech Alliance, Lorenzo Minio Paluello di Roma Startup e Tomáš Pospíšil della Czech Startup Association. Tra gli spazi centrali del World Startup & VC Fest, lo Startup District sarà l’area espositiva interamente dedicata a startup e progetti imprenditoriali provenienti da tutto il mondo. Un distretto in cui investitori, corporate, imprese, innovation manager e stakeholder dell’open innovation potranno scoprire soluzioni, servizi, tool e tecnologie innovative, anche AI-based, entrando in contatto diretto con founder e team selezionati a livello internazionale. All’interno dello Startup District prenderà forma anche la Startup Arena, cuore delle pitch session, dove le 140 startup selezionate tra le 1.500 candidature arrivate da 89 Paesi presenteranno soluzioni in risposta alle 14 sfide del futuro del Wmf.

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Pubblicato il 23 Giugno 2026