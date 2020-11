Al via online il ‘Talent for Career’

“A scuola abbiamo studiato dalla prima elementare alla maturita’ oltre 20mila ore e non abbiamo studiato nemmeno per un’ora noi stessi. Lo stesso avviene all’Universita’”. Parola di Sandro Formica, PH.D. e Professore di Scienza del Se’ presso la Florida International University, definito da Forbes Italia lo “Scienziato della Felicita’” che, questa volta in sinergia con l’Universita’ di Foggia, continua il suo impegno per un’evoluzione nel sistema educativo italiano, meno nozionistico, valutativo e piu’ improntato alla conoscenza di se’, tanto piu’ necessaria in epoca Covid. Mercoledi’ 18 novembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00, Formica sara’ protagonista, con l’inspirational speech ‘Coltivare il successo professionale? Parti dalla self-leadership!’, dell’innovativa Virtual Fair ‘Talent for Career’ dell’ateneo pugliese, fiera del lavoro che si terra’ in modalita’ completamente online dal 17 al 19 novembre. Nel key note di tipo esperienziale, il professore invitera’ gli studenti ad investire nel proprio Essere, prima che nel Fare e nell’Avere, ponendo l’auto-consapevolezza e l’intelligenza emotiva quale chiavi di volta per un percorso di vita volto al perseguimento di una Felicita’ sostenibile nonche’ di un percorso professionale di successo. Lo fara’ secondo il suo modello di crescita personale fondato su evidenze scientifiche denominato Scienza del Se’, da lui declinato in ambito individuale, educativo e organizzativo. Sono 9 i pilastri del modello, a partire dalla riscoperta dei propri bisogni, valori, talenti, emozioni, da mettere in allineamento con il proprio purpose, ovvero il proposito di vita, trovando cosi’ una propria bussola interiore, necessita’ tanto piu’ urgente per gli studenti in epoca Covid, di fronte all’emergenza educativa e al crollo delle certezze esteriori che stiamo vivendo. Ed e’ stata in passato la stessa autorevole Harvard Business Review a confermare in un articolo[i] che, imparare a conoscere se’ stessi sin da bambini, e’ fondamentale per la leadership, mentre basarla unicamente sulla logica acquisita attraverso MBA e’ spesso insufficiente.Insieme a Formica saranno complessivamente quattro gli autorevoli relatori provenienti dal panorama nazionale, esempi di eccellenza nel proprio campo e leader del mondo che evolve combinando hard e soft skill, i quali avranno il compito di ispirare gli studenti dell’Universita’ di Foggia con i loro speech: Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e Presidente di Flowe; Isabella Fumagalli, Amministratore Delegato Gruppo BNP

Paribas Cardif; Tiziana Olivieri, Western Europe Executive Industry Director di Microsoft.

“Mi complimento con l’Universita’ di Foggia per aver fortemente voluto questa fiera come momento di dialogo con il territorio e di crescita per gli studenti, all’insegna della conoscenza di se’ grazie ai quattro inspirational speech- ha dichiarato Sandro Formica- Questo atto coraggioso mi porta a rinnovare l’appello per un’evoluzione nel nostro sistema educativo, che sia spazio-tempo di crescita meno basato sulle nozioni e valutazioni e piu’ sulla conoscenza delle proprie risorse interiori, evoluzione gia’ avviata con l’inserimento nel sistema pubblico di modelli educativi alternativi e da accelerare proprio in questo momento di crisi, per meglio sostenere bambini e ragazzi. Questa e’ la strada verso la Felicita’ personale e il successo lavorativo”. La Felicita’ come competenza da allenare e’ gia’ da anni oggetto di studio, negli Stati Uniti, in Universita’ prestigiose quali Harvard e Yale. Da parte sua, Formica, dopo aver presentato la Scienza del Se’ a 5 mila studenti da Milano a Palermo, condividendo con loro ansie, frustazioni e mancanza di fiducia in se’ stessi e negli altri, sta integrando il suo modello nell’insegnamento presso il Centro Scolastico Giovanni Paolo II di Melegnano (MI), grazie alla collaborazione della Preside Maria Teresa Golfari, nonche’ presso l’Universita’ di Palermo e a breve presso l’Universita’ La Sapienza di Roma, attraverso la docenza di materie economiche.

Che ci siano altre scuole ed Universita’ pronte a raccogliere la sua sfida? Di sicuro l’ha fatto l’Universita’ di Foggia, che si pone all’avanguardia con la sua innovativa Virtual Fair, la quale vuole non solo agevolare l’incontro tra domanda e offerta di occupazione, ma vuole essere allo stesso tempo un’opportunita’ di crescita e arricchimento per gli studenti, i neo laureati e i dottori di ricerca e per le stesse aziende del territorio che vi prenderanno parte. Tanto da proporre, accanto all’attivita’ di recruitment tradizionali, delle vere e proprie business challenge supportate da coach (con le cinque aziende Blab, Eurosa, Manta Group, Generali e IFun), nonche’ appunto gli inspirational speech. La Virtual Fair e’ promossa dal nuovo Career Development Center di Ateneo e dall’Area orientamento e Placement di Unifg, in collaborazione con ELEhub-La trasformazione positiva.

