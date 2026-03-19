Al via Music@Mens 2026 per brani inediti sulla salute mentale

(Adnkronos) – Al via il concorso Music@Mens 2026 per brani inediti sulla salute mentale. E' aperto il bando per Music@Mens, il concorso al quale si può partecipare gratuitamente presentando fino al 31 luglio 2026 canzoni inedite che affrontino le tematiche dell'inclusione sociale e del pregiudizio in salute mentale. Il concorso è promosso nell'ambito della V Edizione del 'Festival della salute mentale Ro.mens per l'inclusione sociale contro il pregiudizio' in programma dall'1 al 10 ottobre 2026, organizzato dal Dipartimento di Salute mentale Asl Roma 2 in collaborazione con l'assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale, che nelle passate edizioni ha già avuto il patrocinio della Rai. Il regolamento e le domande da compilare, con gli allegati richiesti, si possono scaricare dalla pagina (https://www.salutementale.net/musicamens-2026/), dove si possono ascoltare le canzoni vincitrici delle edizioni 2024 e 2025. I finalisti potranno presentare i propri brani esibendosi, anche con base musicale, nella serata di lunedì 5 ottobre 2026 al Teatro Tor Bella Monaca, dove verrà definita la classifica e ci sarà la proclamazione dei 3 vincitori. La premiazione dei primi 3 brani classificati si terrà, nell'ambito della Giornata mondiale della salute mentale, la mattina di sabato 10 ottobre 2026 nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, con la consegna delle targhe, alla presenza prevista del sindaco di Roma.

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Pubblicato il 19 Marzo 2026