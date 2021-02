Al via lo Student Film Festival

Si apre con lo Student Film Festival la quarta giornata del Foggia Film Festival: dalle ore 10 di oggi sarà possibile seguire in diretta streaming il contest Student Film Fest nell’ambito della X edizione della kermesse dedicato al cinema degli studenti filmmakers. A celebrare l’ouverture dello Student Film Festival interverranno in collegamento Serena Porta regista, Maria Rosaria Pugliese, dirigente scolastica e Antonio Turco, regista. Lo Student Film Festival si svolgerà nelle mattine di oggi, domani e di venerdì 26 febbraio, nell’ambito del quale si terrà il contest dedicato alle opere realizzate dagli studenti iscritti alle Università, Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinema, I.T.S. e Scuole secondarie di II grado; alle migliori opere saranno assegnati i riconoscimenti University Award e High School Award.

La competizione delle pellicole in concorso al Foggia Film Festival prosegue invece nel pomeriggio a partire dalle ore 17,00 con le Cine Conversazioni. Interverranno in collegamento Isabel Russinova e Marie-Stéphane Cattaneo, rispettivamente alla regia di La dove continua il mare e Célestine, entrambi i corti nella sezione Short Movies, al cui interno saranno proiettati anche i corti DIS-PLAY, regia di Tito Laurenti e Uonted!, regia di Daniele Bonarini.

Dalle 18,35 spazio ai documentari in concorso con Radici Nere: interverrà il regista Antonio Fortarezza con Arséne Duevi. Si prosegue dalle ore 20,00 con i lungometraggi in concorso, Il flauto magico di piazza Vittorio, regia di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, mentre alle ore 21,30 sarà proiettato Il Rumore delle Immagini, regia di Cristian Goffredo Miglioranza e Giuseppe Andrea Del Prete, con cui è previsto il collegamento conclusivo della giornata.

