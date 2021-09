Al via l’edizione del Concorso nazionale “Noi con Dante 2021”

Un Concorso musicale-artistico-letterario dal titolo “Noi con Dante 2021”. È quanto l’Associazione Amici della Musica di San Severo bandisce e promuove, con il patrocinio della Società Dante Alighieri e del Ministero della Cultura, per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Lo scopo del Concorso è quello di coinvolgere le cittadine e i cittadini in un originale percorso di riscoperta del “sommo poeta”, con particolare attenzione verso le giovani generazioni al fine di restituire, attraverso diversi e nuovi linguaggi creativi e artistici (pittura, disegno, poesia, racconto breve, fotografia, composizione musicale, video, graphic design), la figura di Dante in un’ottica contemporanea.

Il Concorso, inoltre, mira a far emergere i talenti e le abilità artistiche delle giovani generazioni e a promuovere il welfare culturale negli adulti, nonché a valorizzare e diffondere la cultura italiana sul territorio. La partecipazione al Concorso è libera, gratuita ed è aperta a tutti. Ogni partecipante può concorrere con uno o più elaborati tra le diverse sezioni disponibili (pittura, disegno, poesia, racconto breve, fotografia, composizione musicale, video, graphic design). L’appartenenza alla Sezione e alla Categoria dovrà essere indicata nella scheda di partecipazione. Gli elaborati dovranno essere ispirati ai versi tratti dalla Divina Commedia di Dante Alighieri e indicati per ogni categoria.

Cinque le categorie del concorso, ciascuna delle quali ha come tema da sviluppare un verso (dei due proposti) tratto dalla Divina Commedia. 1. CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE “… e vero frutto verrà dopo il fiore…” (Paradiso, Canto XXVII, 148). “… e cantando e scegliendo fior da fiore…” (Purgatorio, Canto XXVII, 41). 2. CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO “Nel mezzo del cammin di nostra vita…” (Inferno, Canto I, 1). “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” (Inferno Canto III, 9).

CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO “la bocca mi baciò tutto tremante” (Inferno Canto V, 136). “l’amor che move il sole e l’altre stelle” (Paradiso Canto XXXIII, 145). CATEGORIA CONSERVATORI, UNIVERSITÀ, BELLE ARTI “… fatti non foste per viver come bruti…” (Inferno Canto XXVI, 119). “La bocca sollevò dal fiero pasto…” (Inferno, Canto XXXIII, 1). CATEGORIA ADULTI “Ahi serva Italia, di dolore ostello” (Purgatorio, Canto VI, 76). “La gloria di colui che tutto move” (Paradiso, Canto I, 1). La giuria è formata da due Commissioni, una per le Categorie 1 e 2, l’altra per le Categorie 3, 4, 5. Entrambe sono composte da professionisti ed esponenti del mondo musicale, artistico e letterario. La commissione per le categorie 1 e 2 è composta da Laura Orsi (Archivio storico provinciale Ordine dei Frati minori di Puglia e Molise), Marco Taurisani (Istituto comprensivo “Pietro Nenni” di Torremaggiore – FG), Leonardo d’Orsi (IISS “P. Giannone” di San Marco in Lamis – FG), Lucia Di Lella (Circolo didattico De Amicis di San Severo – FG), Ottavia Iarocci (IIS “Minuziano Di Sangro Alberti” di San Severo – FG). La commissione per le categorie 3, 4, 5 è composta da Maria Gabriella Orlando (Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia), Mimmo di Todaro (Fina Estampa di Bologna), Ivonne Lucilla Simonetta Grimaldi (Università di Bologna-Campus di Forlì), Micaela Palmieri (RAI 1), Giulia Panettieri (Teatro Pubblico Pugliese).

I vincitori saranno premiati pubblicamente con un attestato di partecipazione per tutti gli iscritti, un diploma di merito ai primi tre classificati per ogni categoria di ogni sezione, una medaglia per i primi classificati e l’ingresso gratuito a un concerto della stagione concertistica 2022. Il termine delle iscrizioni è fissato al 20 ottobre 2021 ore 20. L’esito del Concorso sarà comunicato a partire dal 20 novembre 2021.

Il bando e la modulistica del concorso sono disponibili sul sito https://www.amicidellamusicasansevero.it/noi-con-dante-2021

Partner del concorso il Rotary Club di San Severo, il Soroptimist International Club di Forlì, l’Associazione Per il meglio della Puglia, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, il CRD – Storia Capitanta di San Severo, il Teatro Pubblico Pugliese, il Touring Club Italiano di San Severo.

