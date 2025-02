Al via ‘Lazio Experience’, al centro gusto autentico e prodotti tipici regionali

(Adnkronos) – Il progetto 'Lazio Experience', promosso da Alfacomunicazione Aps, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Comune di Fiumicino, si prepara a offrire un viaggio multisensoriale attraverso le eccellenze enogastronomiche del Lazio, coinvolgendo, dal 28 febbraio al 2 marzo, giornalisti e professionisti del settore food & beverage provenienti da tutta Italia. L’obiettivo è far conoscere prodotti di alta qualità, spesso poco noti al di fuori della regione, creando connessioni dirette tra produttori locali e i media di settore. L’evento rappresenta un’opportunità immersiva per scoprire sapori autentici e storie di eccellenza, posizionando il Lazio come punto di riferimento nel panorama culinario nazionale. Durante le due giornate dell’evento, i partecipanti avranno l’occasione di degustare una selezione di prodotti tipici. L’evento si articolerà in un’esperienza che include show cooking ospitato presso Officine Alimentari a Fiumicino, come la preparazione della tradizionale zuppa di pesce con pescato fresco della marineria di Fiumicino, curato dalla chef Anna Maria Palma. Nota per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione culinaria, la chef guiderà i partecipanti in un viaggio tra sapori autentici e tecniche di alta cucina. In cucina e in sala l'apporto degli studenti dell'Istituto Alberghiero Baffi diFiumicino. Con 'Lazio Experience', Alfacomunicazione Aps mira a valorizzare il territorio del litorale romano, trasformandolo da semplice meta di passaggio a destinazione privilegiata per il turismo enogastronomico. L’approccio innovativo combina storytelling tradizionale e comunicazione digitale, coinvolgendo influencer e media nazionali per amplificare la visibilità dell’evento. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Febbraio 2025