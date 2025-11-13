Al via la XV edizione del Foggia Film Festival: sette giorni di cinema, incontri e diritti

Le luci del cinema tornano a illuminare il centro storico: Foggia si prepara ad accogliere la quindicesima edizione del Foggia Film Festival, in programma dal 16 al 22 novembre all’Auditorium Santa Chiara, con una tappa speciale giovedì 20 novembre al Cineteatro Sala Farina.

Sette giorni di proiezioni, incontri e approfondimenti, nel segno del tema scelto per l’edizione 2025: “Visioni Controvento”, un invito a riflettere sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei Diritti Umani.In calendario circa 70 opere tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, molti dei quali difficilmente visibili nei canali di distribuzione tradizionali. Le sezioni in concorso – Feature Films, Documentaries, Short Movies e Student Film Festival – si affiancano a proiezioni fuori concorso e a una serie di appuntamenti collaterali dedicati ai grandi temi sociali: ambiente, parità di genere, accoglienza, integrazione, legalità e tutela dei lavoratori. Proprio ai diritti del lavoro e dei consumatori sarà dedicato un incontro in programma mercoledì 19 novembre.Tra i protagonisti di questa edizione spiccano Lunetta Savino, Ettore Bassi, Gabriele Cirilli, Marco Spagnoli ed Edoardo Winspeare, che sarà anche presidente delle giurie. Il regista salentino parteciperà alla serata finale di premiazione, sabato 22 novembre, sempre all’Auditorium Santa Chiara.Il festival si aprirà domenica 16 novembre con una conversazione con Lunetta Savino, preceduta da un intervento musicale dell’Ensemble del Conservatorio di Foggia, e con le prime proiezioni ufficiali.Fra gli eventi collaterali, la mostra documentaria dedicata a Sophia Loren allestita nella Galleria di Palazzo Dogana e curata dalla Biblioteca “La Magna Capitana”. All’attrice è dedicato anche l’omaggio cinematografico con la proiezione del documentario “Sophia!” di Marco Spagnoli, in programma venerdì 21 novembre.



Pubblicato il 13 Novembre 2025