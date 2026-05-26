Al via la terza edizione del festival letterario ‘Il Fiume dei Libri’

(Adnkronos) – La terza edizione del festival letterario “Il Fiume dei Libri” animerà Lodi dal 10 al 14 giugno, che per l'occasione diverrà un polo culturale di primo piano per sensibilizzare il pubblico sui temi dell'acqua, dell'ambiente e della sostenibilità, grazie al legame profondo della città lombarda con il fiume Adda. Tra gli ospiti attesi Niccolò Ammaniti, Gianni Riotta, Monica Boggioni, Diego De Silva, Maurizio Ferrini, Michela Martignoni, Milena Contini, Antonio Moresco, Fabio Genovesi e i finalisti dell’80mo Premio Strega. La direzione artistica è affidata a Cadore 33 di Ricky Cavallero e Teresa Martini, autori di un programma eclettico quanto di livello e pensato per un pubblico variegato: dai lettori forti appassionati di letteratura a quelli più sensibili ai temi ambientali e al rapporto tra cultura e territorio, senza trascurare una apertura anche ai fenomeni mediatici e pop capaci di intercettare il grande pubblico solitamente non avvezzo al consumo culturale. Afferma Cavallero: "Con questa terza edizione il Fiume dei Libri giunge alla piena maturità: un programma che scorre come il fiume, con correnti diverse che si intrecciano, grandi nomi della letteratura italiana, voci nuove, dialoghi inattesi. Lodi è una città che sa ascoltare, e noi abbiamo costruito cinque giorni all'altezza di quella capacità." "I festival letterari mi ricordano ogni volta perché i libri non bastano da soli: hanno bisogno di voce, di piazza, di sguardi che si incrociano. Il Fiume dei Libri è esattamente questo, letteratura che torna a essere un fatto collettivo e fonte di gioia condivisa" ha aggiunto Martini. Secondo Andrea Furegato, sindaco di Lodi, “Il Fiume dei Libri è diventato un appuntamento sempre più importante per la vita culturale della nostra città: una rassegna capace di portare a Lodi autori, idee e occasioni di confronto aperte a tutti. La lettura e il dialogo hanno il valore di creare comunità, stimolare curiosità e costruire partecipazione. Questa terza edizione conferma la volontà di Lodi di investire nella cultura come strumento di crescita, incontro e apertura verso la città". Per l'assessore alla Cultura, Francesco Milanesi, "la terza edizione del Fiume dei Libri conferma Lodi come punto di riferimento culturale per tutto il territorio, ma anche nel panorama nazionale. Inoltre, permette di continuare quel percorso di crescita che la città da tempo ha intrapreso. Sostenere un festival che porta la grande letteratura nelle piazze significa investire nella comunità, nella sua identità e nel suo futuro." Mercoledì 10 giugno "Il Fiume dei Libri" prende il via alle ore 19.30 con un monologo di Fabio Genovesi – "Vivere per raccontarla", a partire dalla vita e dalla letteratura. Alle 20.15 è la volta di Gianni Riotta, che presenta “Generose anime di eroi” (Mondadori) in dialogo con Carlo D'Elia. Chiude la serata alle 21.00 un suggestivo appuntamento di immagini e musica: “Anime del fiume” (Graphital), con i testi di Chiara Corno e le fotografie di Bruno Zanzottera, accompagnati dalla musica di Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi e dalle letture di Lilli Valcepina. Giovedì 11 giugno la serata si apre alle ore 19.30 con la presentazione di “Ogni sfida è vita. Il valore della diversità e il coraggio di sognare” (Ultra Sport): Monica Boggioni, campionessa paralimpica e medaglia d'oro a Parigi 2024, e Valerio Esposti dialogano con Cesare Rizzi. Alle 20.15 Antonio Moresco presenta “Lettera d'amore a Giacomo Leopardi” (Solferino) in dialogo con Teresa Martini. Alle 21.00 Francesco Cancellato porta in scena “Il nemico dentro” (Rizzoli), un libro tra spionaggio e sorveglianza politica, in dialogo con Francesca Del Boca. Venerdì 12 giugno alle 19.30 monsignor Giovanni Cesare Pagazzi e Lorenzo Fazzini presentano “Liberi sotto la grazia. Alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia” (Lev), volume che raccoglie i primi scritti di Robert F. Prevost, oggi Papa Leone XIV. Alle 20.15 il palco è per Niccolò Ammaniti, che presenta il suo ultimo romanzo “Il custode” (Einaudi) in dialogo con Ricky Cavallero. Chiude la serata alle 21.00 Giulia Ichino in dialogo con Francesco Vidotto, autore di “Onesto”. Sabato 13 giugno inizia il weekend del "Fiume dei Libri": alle 10.00 una sessione introduttiva di yoga sull'erba della Piarda Ferrari, lungo il fiume Adda. Alle 11.00, sempre lungo il fiume, Guido Conti dialoga con Annachiara Del Boca in un incontro animato da draghi, isole e battaglie navali. La serata prende il via alle 19.30 con l'anteprima del romanzo di Alfio Quarteroni, “Il battito della matematica. Quando i numeri raccontano storie” (Hoepli, in uscita il 19 giugno). Alle 20.15 Michela Martignoni e Milena Contini presentano “La bella Costa” (Solferino), narrazione storica dell'assedio di Genova, con Annachiara Del Boca. Alle 21.00 Diego De Silva – padre dell'indimenticabile Avvocato Malinconico – presenta con Gabriele Beccaria il suo ultimo libro: “I titoli di coda di una vita insieme” (Einaudi). Chiude la serata alle 21.45 l’ex governatore della Regione Puglia Michele Emiliano con il suo esordio letterario: “L'alba di San Nicola” (Solferino). Domenica 14 giugno, per l'ultima giornata del festival si torna lungo il fiume in Piarda Ferrari alle 10.00 per un'ora di pratica con Yoga Insieme. Alle 11.00 Andrea Maietti presenta “Oh Val Padana” (Bolis Edizioni) in dialogo con Antea Bonvicini. Alle 11.45 Gian Luca Favetto è protagonista dello spettacolo “Marco Polo o l'invenzione del mondo”, accompagnato alla chitarra da Loris Deval. Alle 19.30 si torna in Piazza della Vittoria con Francesco Milanesi e Alberto Prina per “15 scatti di etica”, a celebrare i successi del Festival della Fotografia Etica. Alle 20.15 la Signora Coriandoli — alias Maurizio Ferrini — e Giovanni Fabiano presentano il loro primo giallo: “A carnevale ogni omicidio vale” (Solferino). Chiude la terza edizione de Il Fiume dei Libri, alle 21.00, la cinquina dell'80/a edizione del Premio Strega, presentata da Fabio Canino.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026