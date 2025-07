Al via la raccolta del pomodoro nel Foggiano con un taglio del 20%

Al via la raccolta del pomodoro da salsa in Puglia, con la provincia di Foggia, che ha già subito il taglio del 20% della produzione a causa della siccità, mentre l’aumento della produzione di pomodoro da industria cinese con consumi interni che rimangono molto bassi (attorno ad 1kg pro-capite all’anno) pesa come un macigno sui mercati internazionali e sulle frontiere nazionali. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia in occasione dell’avvio della raccolta in Italia a Foggia dove si coltiva quasi 1/5 dell’intero raccolto nazionale. La Puglia è il principale polo della salsa Made in Italy nel Mezzogiorno con quasi 18mila ettari concentrati per l’84% proprio a Foggia, che è leader nel comparto – dice Coldiretti Puglia – con 3.500 produttori di pomodoro che coltivano mediamente una superficie di 32 mila ettari. Dati ragguardevoli se confrontati al resto d’Italia con i suoi 55 milioni di quintali di produzione e i 95mila ettari di superficie investita. “La situazione è critica per le difficoltà oggettive di portare avanti la produzione senza acqua – dice il presidente di Coldiretti Foggia Mario De Matteo – ma anche perché il pomodoro agli agricoltori viene pagato solo fra i 15 e i 16 centesimi al chilo, mentre le fatture e i pagamenti sono stati addirittura congelati in attesa di cosa succederà nelle prossime settimane quando verrà a mancare completamente l’acqua per l’irrigazione con le dighe vuote”. Per tutelare le imprese agricole italiane già colpite dagli effetti dei cambiamenti climatici – continua l’associazione agricola – occorre garantire una piena valorizzazione del prodotto nazionale. Ciò sarà possibile solo attraverso un sistema di etichettatura di origine obbligatorio a livello Ue. Una battaglia che Coldiretti sta portando avanti attraverso una proposta di legge di iniziativa popolare lanciata lo scorso anno al Brennero. E’ possibile sottoscrivere la proposta di legge in tutti i mercati contadini di Campagna Amica e in tutte le sedi territoriali di Coldiretti, ma anche sul web.



Pubblicato il 26 Luglio 2025