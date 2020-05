Al via la pulizia degli arenili sul Gargano

“Abbiamo quasi completato la pulizia degli arenili pubblici, mentre i concessionari da stamattina hanno iniziato a piantare gli ombrelloni rispettando le nuove regole sul distanziamento sociale”. Lo ha detto il sindaco di Peschici Franco Tavaglione che, nonostante il ritardo nella partenza dovuto alla pandemia, si dice “ottimista per questa stagione estiva. “Tutta la costa sarà pronta un paio di giorni prima del 25 maggio, data fissata dal governo per le riaperture degli stabilimenti balneari”. “Oggi – prosegue Tavaglione – ho incontrato alcuni dei titolari dei lidi che mi hanno confermato che gli ombrelloni sono già stati tutti prenotati”. Per il sindaco hanno influito sulla stagione turistica sia la bandiera blu recentemente attribuita, sia il fatto che Peschici sia un comune “Covid free”. Sono 35 complessivamente gli stabilimenti balneari presenti nel territorio del comune foggiano e 200 le strutture ricettive, tra alberghi, villaggi, B&B e campeggi.

Aprirà, invece, sabato 30 maggio il ristorante più famoso del Gargano: Al Trabucco da Mimì. “Abbiamo scelto di posizionare i tavoli a due metri di distanza per garantire ai nostri clienti maggiore sicurezza – racconta il titolare Vincenzo Ottaviano. Per tutelare sia gli avventori che i nostri dipendenti le prenotazioni per i tavoli saranno solo online, per garantirci, così, una costante tracciabilità delle persone che andremo ad ospitare”.

