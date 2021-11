Al via la prima edizione di FèXtra per celebrare l’olio

Parte la prima edizione di FèXtra, Festa dell’extravergine d’oliva, con un weekend ricco di appuntamenti ed eventi per tutti i target. Incontri, experience tra gli ulivi, degustazioni, laboratori sensoriali, visite guidate, domenica cena/evento con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo (sold out) e la Campagna Amica di Coldiretti.

Con il talk “L’olio tra Agricoltura, Turismo, Economia” ed un parterre di alto profilo tecnico-istituzionale, prende il via oggi (ore 18, Agriturismo Giorgio) “FeXtrà”- Festa dell’extravergine d’oliva, la cui prima edizione si svolgerà a Mattinata fino al 13 novembre. Un progetto di marketing territoriale dal respiro nazionale, promosso ed organizzato dal Comune con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia nell’ambito del “Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare”.

Il primo di due weekend parte oggi, 5 novembre, con “FèXtra Talk”, un forum per fare il punto sulle peculiarità e potenzialità dell’olio – re indiscusso delle tavole pugliesi e caposaldo della Dieta Mediterranea Patrimonio Unesco – per poi approfondire l’argomento con un focus sull’economia, marketing territoriale e promo-commercializzazione del prodotto. All’incontro, moderato da Toni Augello (Founder di Colto e mangiato), interverranno: Michele Bisceglia (Sindaco di Mattinata), Raffaele Piemontese (Vicepresidente della Regione Puglia), Donato Pentassuglia (Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia), Nicola Gatta (Presidente Provincia di Foggia), Giancarlo Dimauro (Presidente Confindustria Foggia), Damiano Gelsomino (Presidente Camera di Commercio di Foggia), Pasquale Pazienza (Presidente Ente Parco nazionale del Gargano), Vanni Sansonetti (Coordinatore Puglia Associazione Città dell’Olio), Mariagrazia Bertaroli (Presidente nazionale Consorzio Turismo dell’olio evo), Michele Clemente (Presidente Consorzio Daunia Verde), Rossella Ciuffreda (Presidente dell’Agenzia Scopro).

“Sarà una grande festa per Mattinata e un importante momento di valorizzazione della filiera olivicola e di promozione del nostro territorio. Con FèXtra prosegue, infatti, il nostro lavoro su due importanti asset di sviluppo per Mattinata, da un lato il turismo destagionalizzato e dall’altro il comparto agricolo e produttivo che rappresenta per noi uno degli elementi cardini su cui puntare. Un ringraziamento a tutti i partner dell’iniziativa e alle tante attività commerciali e associazioni che hanno fatto squadra per promuovere con noi la nostra bellissima città” – dichiara Michele Bisceglia, Sindaco di Mattinata.

“La Puglia approvvigiona per oltre la metà la produzione italiana di EVO, ‘oro verde’ che, dopo l’anno della pandemia, ha fatto registrare un boom di esportazioni nei Paesi extraeuropei e all’interno dello stesso mercato dell’Unione europea. Festeggiarlo con espressioni della cultura, dello spettacolo e della scienza, valorizzando paesaggio e beni culturali del Gargano, è un esordio ricco di suggestioni invitanti e all’altezza della sfida più globale che si è posto il Comune di Mattinata” – dichiara il Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. Il Parco ha deciso di contribuire a questa iniziativa nata per promuovere la cultura dell’olio d’oliva e che rappresenta un modo per sostenere il comparto degli olivicoltori e dei produttori di olio di tutto il Gargano, che costituisce un’eccellenza nazionale. Un comparto produttivo che apre anche la porta alla pratica di un turismo esperienziale che è uno dei drivers di destagionalizzazione dei flussi turistici. Una modalità di fruizione lenta e sostenibile dei territori che utilizza anche, come nel caso di FèXtra, linguaggi eterogenei e trasversali: dalla cultura, all’intrattenimento, agli eventi di promozione enogastronomica” – dichiara Pasquale Pazienza, presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano.

Per Giancarlo Francesco Dimauro, presidente di Confindustria Foggia – “La cultura dell’olio accompagna da sempre la vita dell’uomo, è nel suo retaggio millenario e credo che riscoprire oggi la sua utilità poliedrica nel quotidiano significhi recuperare più che altro l’idea che in quella pianta vive e si racconta, con le sue antichissime origini, la sua storia che si riannoda sempre ai principi di pace, amore e speranza. Del resto la preziosità dell’ulivo è unica, supera il suo stesso naturale ciclo vitale, perché anche la sua fase di senescenza dura secoli. Dunque un vero miracolo della natura, come la Festa dell’Extravergine di Oliva di Mattinata dimostra riproponendo la piana e i sentieri delle sue contrade, disseminate d’ulivi rigogliosi che danno nuova armonia ad una terra piena di colore e ricca di sapore”.

Condividi sui Social!