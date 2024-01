Al via la 70esima edizione del Carnevale di Manfredonia

Il 2024 segna un importante traguardo: settanta anni del Carnevale di Manfredonia. Un’edizione che potrebbe rappresentare una svolta, un cambio di direzione nella pianificazione, nella programmazione e nella progettazione di questo evento così sentito dai Sipontini (che a buon titolo vantano di avere “i coriandoli nel sangue”). Ma senza dimenticare la storia e la tradizione che caratterizza da sempre il nostro carnevale, una delle principali manifestazioni della nostra città, sicuramente la più distintiva. Una kermesse conosciuta e apprezzata, dal circondario e oltre, come crocevia di talenti artistici che vanno dalla cartapesta ai costumi originali e fantasiosi ideati da menti geniali e realizzati da sarte sopraffine.Il Comitato organizzatore di questa settantesima edizione fa capo alla Pro Loco cittadina, l’unica associazione ad aver risposto all’avviso pubblico emanato dal Comune di Manfredonia lo scorso 29 dicembre, con una concreta proposta progettuale. Ma la Pro Loco non è sola, anzi: il consesso associativo ha raccolto l’adesione entusiasta di una miriade di associazioni, enti del terzo settore e anche semplici cittadini, che si sono subito avvicinati al progetto con il desiderio di apportare il proprio contributo all’evento che rappresenta l’anima identitaria e di comunità della città di Manfredonia. Si partirà, come di consueto, oggi, nella tradizione popolare “Sand’Andunje maschère e sune”, la data che da sempre sancisce ufficialmente la partenza degli eventi carnascialeschi che quest’anno sarà festeggiata con tutta la giornata dedicata al Carnevale e ad alcune peculiarità manfredoniane: la cucina, la tradizione della cartapesta, Ze Pèppe e Siponta e molto altro. “La sfida che abbiamo colto – ha commentato Francesco Schiavone, Presidente di Pro Loco Manfredonia – rappresenta un atto di coraggio nei confronti della città. Ringrazio le associazioni e le persone che hanno raccolto l’invito a partecipare all’organizzazione di questo grande evento, straordinario patrimonio immateriale della città. Il Carnevale di Manfredonia è un evento corale, partecipato, dove le migliori tradizioni della nostra città trovano spazio e visibilità. Il Carnevale è anche una cartolina promozionale per Manfredonia, pertanto tutta la comunità è coinvolta, mostrando il proprio migliore volto, con l’ironia, il sarcasmo e la goliardia dissacrante tipici del periodo. La cartapesta, la creatività impiegata nella realizzazione dei costumi e delle coreografie dei gruppi, la Sfilata delle Meraviglie che vede coinvolte le scuole primarie con la laboriosità delle mamme e i sorrisi dei bambini della città, sono questi gli aspetti più conosciuti: siamo di fronte a tradizioni troppo preziose, che appartengono a tutti noi. Tradizioni che non possiamo e non dobbiamo perdere”.



Pubblicato il 17 Gennaio 2024