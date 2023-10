Al via IncluDounia, il progetto per le donne dei Monti dauni

Parte il progetto IncluDounia rivolto alle donne dei Monti Dauni che sono disoccupate, inoccupate o in cerca di nuove opportunità lavorative. Un progetto finanziato per 40mila euro provenienti dalla misura dell’assessorato al welfare “Puglia Capitale sociale 3.0”.

Obiettivo “trasformare una passione in una forma di reddito”.

Destinatarie del progetto sono donne, ma a difesa della parità di genere sono ammessi anche gli uomini, di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Partner dell’iniziativa sono il Gal Meridaunia e la Biblioteca Comunale di Castelluccio Valmaggiore. “Le attività del progetto riguardano la tradizione culinaria, l’artigianato, il ricamo, il recupero di oggetti, che si tradurranno in attività imprenditoriali, recuperando e valorizzando il territorio. Sono molto soddisfatta che attraverso i nostri bandi, si riescano a realizzare progetti come questo”. Così l’assessora regionale al Welfare e alle Politiche di benessere sociale e pari opportunità Rosa Barone. “Il progetto mira a formare le donne dei Mondi Dauni, a includerle nel mondo del lavoro e a farle diventare imprenditrici – spiega il progetto Mirella Giannini presidente degli Stati generali delle donne di Bari. “Abbiamo scelto i Monti Dauni perché è un territorio pugliese poco conosciuto, ma con un grande potenziale inespresso – afferma il coordinatore del progetto l’ingegnere Luigi Barile.

“Con il piano formativo di IncluDounia intendiamo fare emergere il valore delle nostre donne, il loro spirito imprenditoriale – afferma il direttore della biblioteca Pasquale Bloise. “Sono convinto che le aziende dirette da donne siano innovative e resilienti, capaci di scommettere su difficili sfide imprenditoriali e di possedere grandi capacità gestionali” – sostiene Pasquale De Vita presidente del Gal Meridaunia



Pubblicato il 31 Ottobre 2023