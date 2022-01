Al via il secondo incontro informativo territoriale del Dibattito Pubblico sulla realizzazione della nuova Strada Garganica, dedicato al territorio del Comune di Peschici. Nel contesto dell’Auditorium cittadino, l’appuntamento di è stato pensato per presentare e discutere le ragioni dell’opera e le principali alternative progettuali ed è il secondo dei quattro incontri territoriali previsti. Trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Zoom e sul profilo Facebook del Dibattito Pubblico della Strada Garganica, l’incontro vede la partecipazione di oltre 100 tra cittadini, portatori di interesse e istituzioni. Così come avvenuto a Vico del Gargano, ha aperto l’incontro Alberto Cena di Avventura Urbana, Coordinatore del Dibattito Pubblico, illustrando le caratteristiche e le modalità di partecipazione tramite cui la cittadinanza e le diverse istituzioni coinvolte possono condividere le proprie istanze.

Sono seguiti i saluti istituzionali del Sindaco di Peschici Francesco Tavaglione e l’introduzione di Vincenzo Marzi, Commissario Straordinario e Responsabile della Struttura Territoriale pugliese di ANAS. Subito dopo, l’Ingegnere Giovanni Magarò, è entrato nel dettaglio sulla futura realizzazione dell’opera, soffermandosi sull’iter progettuale e autorizzativo.

Ad inquadrare lo scenario attuale in cui si inserisce l’opera, e a disegnare quello futuro che dovrebbe costituirsi a seguito della sua realizzazione è invece Corrado Sanna: molto lo spazio dedicato, durante la presentazione, ai vantaggi in termini socio-economici e infrastrutturali di cui il territorio potrebbe beneficiare dopo la conclusione della nuova Strada Garganica.

Sandro Bracchini ha approfondito i temi relativi alla protezione del patrimonio paesaggistico e archeologico della regione interessato dall’itinerario. La prima parte dell’incontro, quella di stampo informativo, si è conclusa con la presentazione della progettista Elena Bartolocci, che illustra gli itinerari 1 e 2, quelli che collegano Vico del Gargano, Peschici e Vieste.A seguito degli interventi dei relatori, così come ad ogni incontro di Dibattito Pubblico, viene aperta la possibilità per i cittadini di intervenire e rivolgere domande, e viene svolta la lettura per argomenti delle domande che arrivano attraverso la piattaforma Zoom. Sarà possibile rivedere l’intero incontro sulla pagina Facebook dedicata al Dibattito Pubblico sulla nuova Strada Garganica.

L’appuntamento per il terzo incontro informativo territoriale è il prossimo 2 febbraio nella sala cinema di Vieste, dalle ore 17 alle 19.30, a cui sarà possibile iscriversi attraverso questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ii-incontro-informativo-terri toriale-del-dibattito-pubblico-garganica-239226692477

