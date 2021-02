Al via i Pcto della classe 3^ B Sia con l’Ateneo di Foggia

Anche in pieno periodo emergenziale, per la pandemia da COVID-19, continua incessante, sotto la guida della Dirigente, prof.ssa Maria Soccorsa Colangelo, l’attività di arricchimento dell’offerta formativa dell’ ITES “A. Fraccacreta” che può vantare un altro importante e prestigioso traguardo.

Difatti, nell’ambito dei percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), dopo aver curato tutte le procedure previste per siglare la Convenzione con l’Università degli Studi di Foggia l’ITES “A. Fraccacreta” di San Severo, proprio in questi giorni, ha visto accogliere la candidatura della classe 3^B SIA per lo svolgimento del percorso, in modalidà FAD, in materia di “Economia Agroalimentare” proposto dalla Facoltà di Economia , Managment eTerritorio.

Così, guidati dalla prof.ssa Amelia Viglione, venticinque giovani studenti, sebbene solo all’inizio del triennio, si affacceranno nel mondo dell’Ateneo di Foggia e guidati, tra gli altri, dalla docente universitaria, prof.ssa Roberta Sisto, responsabile del percorso, avranno modo di acquisire conoscenze e competenze in ordine al funzionamento del mercato agro-alimentare e alle strategie e azioni di marketing per aziende agro-alimentari.

Obiettivo del percorso, e di tutti quelli già avviati per il corrente anno scolastico, è fondamentalmente quello di incentivare la cultura dell’impresa ed il potenziamento delle competenze personali e professionali degli studenti offrendo loro esperienze sempre più qualificate e qualificanti.

Ciò in quanto tutte le scelte dei percorsi sono fatte non solo sulla base dei traguardi di apprendimento che caratterizzano i diversi indirizzi di studio ma anche, e soprattutto, privilegiando l’arricchimento formativo degli studenti e la ricaduta sul territorio.

Anche i PCTO, in sintesi, diventano al “Fraccacreta” un duttile e valido strumento per intercettare e alimentare passioni, inclinazioni e attitudini degli studenti e potenzialità del territorio in un costante e proficuo rapporto di sinergia e arricchimento reciproco.

