Al via i lavori di sistemazione della piazza antistante la chiesa di San Ciro

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi lungo Via Salvemini. Dopo aver quasi completato il marciapiede su entrambi i lati, da oggi le lavorazioni interesseranno l’area del parcheggio e i marciapiedi antistanti e contigui alla chiesa di San Ciro.

Nello specifico, verranno preservati tutti gli alberi esistenti e l’intera area di sosta a servizio della parrocchia e dei residenti. Intorno alle alberature esistenti verranno eseguiti interventi di deimpermearbilizzazione, rimuovendo gli strati di pavimentazione divelti dalle radici per far posto ad aiuole in cui l’apparato radicale potrà essere preservato per la stabilità degli alberi e per l’importante valore paesaggistico degli stessi.

Saranno anche realizzate alcune piccole aree verdi, deimpermeabilizzate, in modo da valutare anche il posizionamento di ulteriori alberi ed arbusti utili aumentare l’ombreggiato, ridurre gli effetti di “isola di calore” e favorire l’assorbimento acustico e l’abbattimento delle polveri sottili.

L’intera area verrà interessata da una nuova pavimentazione in asfalto e da una nuova segnaletica orizzontale e verticale per la corretta individuazione dei posti di sosta, inclusi quelli speciali per diversamente abili, parcheggi rosa, stalli per motocicli e biciclette e gli spazi di manovra.

Con l’occasione, sono in corso anche piccole riparazioni puntuali della pavimentazione dei camminamenti contigui alla chiesa e antistati il sagrato, salvaguardando – per quanto possibile – la pavimentazione esistente, per la quale è volontà dell’amministrazione comunale valutare una specifica progettualità, da inserire in programmazione, per il rifacimento e la sostituzione con materiale di maggior pregio, previa asportazione delle numerose ceppaie presenti.

I lavori dureranno circa 15 giorni e comporteranno alcuni disagi temporanei per i residenti, ampiamente ricompensati dalla nuova configurazione che questo importante e frequentato spazio pubblico assumerà.

A seguire, verrà cantierizzato lo spartitraffico di via Salvemini per poi proseguire e completare con il nuovo asfalto sulle due direzioni di marcia della stessa strada.



