Al via i laboratori educativi gratuiti con il progetto “Crescincultura”

Il nuovo anno parte con un’ampia scelta di laboratori educativi gratuiti per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Monte Sant’Angelo, grazie al progetto “Crescincultura”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha l’obiettivo di offrire opportunità educative e culturali ai minori del territorio.

Sammecalére 2.0, scuola del cammino, canto creativo, tradizione remix, danze popolari, falegnameria creativa, beni culturali e social media, cultura musicale sono gli argomenti al centro dei laboratori in programma da gennaio a maggio 2023, che si svolgeranno a Monte Sant’Angelo, negli istituti scolastici e presso le sedi di Legambiente e Arci Nuova Gestione, e che saranno tenuti da educatori specializzati.

Tutti i laboratori permetteranno ai bambini e ai ragazzi di socializzare, di conoscere meglio se stessi – scoprendo le proprie attitudini – e le tradizioni del luogo che abitano.

“Sammecalére 2.0” mira a rilanciare la tradizione della riproduzione artigianale dell’immagine di San Michele, per secoli presente nella città di Monte Sant’Angelo ma attualmente quasi del tutto scomparsa. L’obiettivo del laboratorio (rivolto agli alunni delle scuole medie e alle ultime classi della primaria) è trasferire alle nuove generazioni questa antica tradizione e promuovere la conoscenza del culto micaelico.

Accrescere il senso di appartenenza, la conoscenza del territorio e l’orientamento dei ragazzi è la finalità del laboratorio “Scuola del cammino” (rivolto alle classi della primaria) che, attraverso la mappatura di itinerari urbani e periurbani percorribili da bambini e ragazzi, farà scoprire le motivazioni storiche e funzionali del cammino, anche in virtù dei suoi effetti benefici per la salute.

“Canto creativo” è il laboratorio (per le classi della primaria) che insegna non solo il ritmo, l’armonia e l’intonazione, ma accresce anche il senso di comunità. Cantare insieme, infatti, genera una collaborazione costruttiva, permettendo di entrare in contatto con le tradizioni musicali.

Personalizzare e attualizzare, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, i canti e i racconti della tradizione è quello che si farà con il laboratorio “Tradizione remix” (per le scuole medie e le ultime classi della primaria): passato e presente si incontreranno in un atto creativo inedito.

“Danze popolari” (per gli alunni della primaria) permetterà di coltivare l’appartenenza a una cultura millenaria e di migliorare i movimenti del corpo, il rapporto con la musica e la relazione con gli altri.

Costruire manufatti in legno e con altri materiali, potenziare la creatività e la manualità sarà al centro del laboratorio di “Falegnameria creativa”.“Beni culturali e social media” è il laboratorio multimediale (rivolto alle classi medie e alle ultime della primaria) volto a conoscere il patrimonio culturale della città dei due siti Unesco, per poi raccontarlo attraverso i social media, costruendo contenuti comunicativi (foto, video, testi) e veicolandoli attraverso il web.

Il laboratorio di “cultura musicale” (per le classi della primaria) si rivolge a bambini e ragazzi che vogliono orientarsi nel mondo musicale, invogliandoli a suonare uno strumento.

Ogni bambino/ragazzo potrà scegliere di frequentare più di un laboratorio, fino a un massimo di due.

Fino a venerdì 13 gennaio 2023 è possibile iscriversi ai laboratori presso la Green Cave (in via Garibaldi 27 a Monte Sant’Angelo) o scrivendo una mail a festambientesud@gmail.com. Per info: 348.2649523.

