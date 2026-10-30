Al via GPT-6.1 Terra tra riduzione dei costi ed efficienza nell’uso del computer

(Adnkronos) – OpenAI ha ufficializzato l’introduzione di GPT-6.1 Terra, un modello progettato per bilanciare capacità di calcolo, velocità di esecuzione e sostenibilità economica nell’elaborazione di dati visivi, testo e codice. La piattaforma si caratterizza per una riduzione del cinquanta percento dei costi API rispetto alle precedenti versioni GPT-5.6 Terra e GPT-6.1 Sol, fissando i valori di listino a 1 dollaro per milione di token di input, 0,05 dollari per i token in memoria cache e 5 dollari per milione di token di output.

Sul piano delle prestazioni misurate da test standardizzati, nel benchmark Agents’ Last Exam, incentrato sulla gestione di applicazioni desktop, elaborazione di progetti tecnici ed esecuzione di compiti complessi a schermo, il modello evidenzia un incremento di quindici punti percentuali nei punteggi rispetto a GPT-5.6 Terra con uno sforzo computazionale intermedio, registrando una velocità di completamento triplicata rispetto ai modelli di fascia superiore della stessa famiglia.

Le analisi condotte su OSWorld 2.1 e sul test di ragionamento visivo MMMU-Pro evidenziano, sempre secondo gli esperti di OpenAI, progressi nella comprensione delle immagini e nella modellazione tridimensionale a partire da schemi bidimensionali. Sotto il profilo della precisione informativa, la percentuale di risposte contenenti errori fattuali in contesti ad elevata complessità è scesa dal 53,6% registrato dalla versione precedente al 16,7% con basso livello di ragionamento, contraendosi fino al 4,3% nelle configurazioni ad alta intensità computazionale.

Nello sviluppo software e nella risoluzione di problemi da riga di comando valutati da Terminal-Bench 4.0, il tasso di risoluzione delle attività ha raggiunto il 50,3 percento, a fronte del 21,5 percento della generazione passata, mentre nei test scientifici di Terminal-Bench-Science 0.1 la struttura ha mostrato la capacità di tracciare e analizzare flussi di dati complessi in sequenza.

Sul fronte della sicurezza e del rispetto delle direttive operative, la valutazione di sistema attesta il raggiungimento dei parametri stabiliti dal Preparedness Framework per il rischio informatico e una maggiore resistenza ai tentativi di iniezione di istruzioni malevole, come approfondito all’interno della scheda di sistema. Il modello è accessibile tramite API e integrato nei piani operativi per l’utenza professionale e aziendale.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Ottobre 2026