(Adnkronos) – Un protocollo di intesa tra il Policlinico di Milano e il ministero della Salute e del benessere sociale dell’Albania per modernizzare i servizi sanitari, rafforzare le competenze dei professionisti e migliorare la qualità dell’assistenza. È questo l’obiettivo del memorandum d’intesa firmato ieri a Milano dalla ministra albanese Klodiana Spahiu e dal presidente del Policlinico di Milano, Marco Giachetti. L’intesa – informa una nota – avvia un percorso di cooperazione istituzionale e scientifica che coinvolgerà in particolare la Medicina nucleare e la Radiologia interventistica, con un programma pilota della durata di 12 mesi. Al centro della collaborazione ci sono il trasferimento di competenze cliniche e tecnologiche, la formazione del personale sanitario, la ricerca scientifica e l’adozione di modelli organizzativi avanzati. “Il nostro obiettivo è costruire un sistema in cui il paziente non debba confrontarsi con servizi frammentati, ma possa seguire un percorso assistenziale coordinato, caratterizzato da qualità, sicurezza e standard moderni. Perché ogni collaborazione internazionale, ogni investimento e ogni riforma sanitaria devono tradursi in un risultato concreto: servizi migliori e maggiore assistenza per i cittadini”, dichiara Spahiu.

Il programma pilota – si legge – individua nella medicina nucleare e nella radiologia le prime aree di intervento, con particolare attenzione alla Pet/Tc, alla diagnostica per immagini, alla radiologia interventistica e alla standardizzazione dei protocolli clinici. Si tratta di ambiti fondamentali per la diagnosi e il monitoraggio di numerose patologie, in particolare oncologiche, nei quali l’innovazione tecnologica deve essere accompagnata da competenze specialistiche e percorsi assistenziali condivisi. “Questo accordo conferma il ruolo del Policlinico di Milano come punto di riferimento per l’assistenza, la ricerca e la formazione, anche attraverso la collaborazione con istituzioni sanitarie internazionali – afferma Giachetti – Mettere a disposizione l’esperienza dei nostri professionisti significa contribuire concretamente allo sviluppo di servizi sanitari più moderni ed efficienti. La cooperazione con l’Albania rappresenta un’opportunità di crescita reciproca e dimostra quanto la condivisione delle conoscenze e delle competenze possa favorire il miglioramento della qualità dell’assistenza. È un impegno che valorizza la vocazione scientifica e internazionale del nostro ospedale”.

“La radiologia interventistica e la medicina nucleare sono oggi fondamentali nei percorsi clinici, dalla diagnosi alla valutazione della risposta ai trattamenti – sottolinea Gianpaolo Carrafiello, direttore del Dipartimento Area dei servizi, direttore della Radiologia del Policlinico di Milano e professore di Diagnostica per immagini dell’università degli Studi di Milano – Tecnologie come la Pet/Tc permettono di ottenere informazioni sempre più precise, ma per utilizzarle al meglio servono professionisti preparati e protocolli condivisi. La collaborazione con i colleghi albanesi consentirà di mettere a confronto esperienze e competenze, sviluppare programmi di formazione specialistica e promuovere l’adozione di procedure diagnostiche aggiornate. La radiologia interventistica, in particolar modo in ambito oncologico, è diventata il quarto pilastro per la cura del cancro, insieme alla chirurgia, alla radioterapia e alla chemioterapia, con sviluppi sempre più importanti a tutto vantaggio dei pazienti. Il nostro obiettivo è contribuire a rendere gli esami sempre più accurati e i percorsi assistenziali più efficaci e sicuri”. Il memorandum d’intesa – prosegue la nota – definisce un quadro stabile di cooperazione tra le due istituzioni, con la possibilità di sviluppare ulteriori attività nei settori della ricerca, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione ospedaliera. Il programma pilota rappresenta la prima fase operativa dell’intesa e consentirà di individuare le modalità più efficaci per il trasferimento delle competenze e il rafforzamento dei servizi sanitari. “L’accordo con l’Albania rafforza così l’impegno internazionale del Policlinico di Milano e la sua capacità di contribuire allo sviluppo di modelli sanitari fondati sull’innovazione, sulla formazione e sulla condivisione delle conoscenze, con l’obiettivo comune di garantire ai cittadini servizi di qualità sempre più elevata”, conclude Nicola Vincenzo Orfeo, direttore generale del Policlinico di Milano.

—

salute/sanita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Novembre 2026