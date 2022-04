“Al via alla manutenzione delle strade cittadine”

Un milione e duecentotrentamila euro di lavori stradali interesseranno Lucera nei prossimi mesi. Ad annunciare “la bellissima notizia” è il sindaco Giuseppe Pitta. “Sono stati entrambi approvati i due progetti candidati dall’Amministrazione comunale al finanziamento, previsto dall’avviso pubblico denominato “strada x strada”, di interventi di manutenzione di strade comunali. Una grande operazione di manutenzione e cura di bellezza delle comunità pugliesi che coinvolgerà – aggiunge Pitta – anche la nostra città, grazie alla prontezza con la quale ci siamo attivati per attingere a quest’importante bando”.“Il lavoro quotidiano alla fine ripaga sempre dei sacrifici – sottolinea il primo cittadino di Lucera – e questo cospicuo stanziamento di lavori pubblici ci consentirà di rifare il look e dare decoro a molte strade della nostra città. Per questo motivo, possiamo garantire – assicurano Pitta e l’assessore Pagliara – che, sin da subito, faremo partire l’iter di cantierizzazione dei lavori che interesseranno ampie zone della città”.Nello specifico, il primo progetto, per un importo di 1.100.388,88 €, prevede lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via San Severo Tratto urbano SP 109, Via De Peppo Serena, Via Volta, Via Marco Polo, Via Magellano, Via F. lli Cervi, Via Turati, Via Della Pace, Via Nenni, Via Toscanini, Via Gioberti, Via Labriola, Via B. Croce, Via Einaudi, Via Galilei, Via Salvemini, P.zza Bachelet, Via Rosmini, Via De Nicola, Via Grieco, Via Della Robbia, Via Da Vinci, Viale Castello, Via Indipendenza, Via Firenze, Via Torino, Via Bari, Via Appennini, Via Cavour, Via Roma, Via Trani, Via Lecce, Via Kolbe, Via Mascagni, Via Onorato, Via Tasso, Via Bellini, Via Pellegrino, Via Tributa, Viale Dante. La durata programmata del cantiere è dal 4/07/2022 al 1/10/2022. Il secondo progetto, per un importo di 130.000 €, prevede lavori di manutenzione straordinaria di Via Aspromonte. In questo caso, la durata del cantiere è dal 13/06/2022 al 19/09/2022.L’Assessorato al Bilancio e Infrastrutture della Regione Puglia, guidato da Raffaele Piemontese, ha voluto con questo Avviso Regionale straordinario (BURP n. 97 del 29 luglio 2021) sostenere i Comuni pugliesi con un contributo finalizzato al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali urbane ed extraurbane esistenti e relative pertinenze volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.Con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro, ripartiti per ciascun Comune in misura proporzionale alla popolazione residente e all’estensione del territorio espressa in chilometri quadrati, il programma straordinario “strada x strada” contribuirà alla ripresa delle attività economiche utile per la ripartenza socio-economica del territorio. Il Comune di Lucera ha ottenuto il finanziamento e l’impegno di spesa del 100% dell’importo spettante (1.230.388,88 €).

Condividi sui Social!