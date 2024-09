Al via 39 progetti per 160 ragazzi della provincia di Foggia

Nota del Presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti: la nostra provincia ha un urgente bisogno di volti giovani, di energie rinnovate e di idee audaci e la nostra sfida quotidiana, come padri e amministratori è rendere i nostri giovani non semplici spettatori, ma protagonisti attivi nella costruzione del proprio futuro. Dunque, con grande soddisfazione posso annunciare per il prossimo 19 settembre, l’avvio di un’iniziativa cruciale che coinvolgerà 160 giovani della provincia di Foggia tra i 18 e i 28 anni, selezionati per partecipare a 39 progetti di Servizio Civile Universale. I nostri ragazzi investiranno 25 ore a settimana al servizio della comunità, arricchendo il nostro tessuto sociale con idee fresche e competenze innovative. Questa iniziativa va ben oltre la mera offerta di stipendi o di un semplice tirocinio; rappresenta un passo determinante nella valorizzazione delle nuove generazioni, una risposta concreta alla disoccupazione giovanile e una sfida per costruire una comunità unita e solidale. Questa è un’occasione imperdibile per ogni partecipante, non solo per scoprire il valore del servizio pubblico e dell’impegno civico, ma anche per ritrovare la propria identità in un contesto che celebra e valorizza la diversità.



Pubblicato il 18 Settembre 2024