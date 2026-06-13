Al via 105ª edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, fino 16 giugno a Riva del Garda

(Adnkronos) – Si apre oggi, a Riva del Garda, la 105ª edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags. Quattro giorni, fino al 16 giugno, dedicati al mercato internazionale di calzature, borse, accessori moda, valigeria, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi. La manifestazione prende il via in un momento congiunturale sempre più complesso. Le tensioni geopolitiche peseranno sul settore calzature (ma cambia poco per le altre merceologie) soprattutto dal lato dei costi, più che con un calo immediato della domanda. L'indagine fotografa le ricadute attese del conflitto Usa–Iran: a preoccupare sono trasporti e logistica (30,6% degli intervistati), materie prime (27,8%), energia (18,5%)*. Non un crollo dei consumi, dunque, ma una corsa a diversificare le forniture e a tenere i margini sotto controllo. La geopolitica è diventata un fattore di rischio strutturale. È proprio in tale contesto che Expo Riva Schuh e Gardabags rappresentano l'hub internazionale che offre un'ottima occasione per conoscere ed affrontare le crescenti sfide del mercato. "Mentre il commercio globale alza muri, Expo Riva Schuh e Gardabags rilanciano puntando su due pilastri: internazionalizzazione e innovazione. Riva del Garda rimane il luogo privilegiato – infatti le fiere aprono la stagione dedicata alla Primavera Estate 2027 – dove valutare e acquistare le nuove collezioni e si conferma la piattaforma ottimale per meglio interpretare gli andamenti del settore e stringere relazioni strategiche", sottolinea Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi. I numeri raccontano la prima scommessa. In 11 padiglioni per 51.400 mq e 4 hotel trovano spazio oltre 1.000 brand ed espositori da 44 paesi, con il baricentro ormai fuori dall'Europa: il 62,63% arriva da oltre i confini Ue, il 37,37% dall'Unione Europea. Cina in testa per numero di espositori, poi Italia, Turchia e India a guidare il gruppo. E debuttano Vietnam, Tunisia e Sudafrica per Expo Riva Schuh; una delegazione vietnamita, un'azienda giapponese e una croata nell'area Brands di Gardabags. Lato compratori, visitatori attesi da 100 nazioni oltre ai 235 hosted buyer e giornalisti da 51 paesi, 26 dei quali per la prima volta nell'incoming programme. Saranno 38 le Associazioni di categoria presenti in rappresentanza dei loro Paesi. Di innovazione ha parlato Alberto Mattiello, business futurist e membro del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh e Gardabags, nel suo speech durante l'opening della manifestazione a cui hanno preso parte Maurizio Fugatti, Presidente Provincia autonoma di Trento, Alessio Zanoni, Sindaco di Riva del Garda, Alessandro Greco, Coordinatore Settore Moda, Ufficio Beni di Consumo Italian Trade Agency, Roberto Luongo, Consigliere del Ministro per l’internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy Mimit – Ministry of Enterprises and Made in Italy. "Una fiera internazionale non è solo luogo di incontro: è un amplificatore di intelligenza collettiva, dove intuizioni diverse e parziali costruiscono una visione comune del mercato globale". Mattiello parte da questa considerazione per mettere a fuoco la scommessa sull'innovazione di Expo Riva Schuh e Gardabags. Primo: dati, digitale e AI non sostituiscono l'esperienza degli operatori, la potenziano. Aiutano a prevedere cosa, dove e quando si venderà, a gestire il sourcing, a progettare i prodotti in modo differente, a ottimizzare la logistica…. Le decisioni restano agli operatori; cambiano gli strumenti per prenderle in anticipo. Secondo: cambia il metro di giudizio. Scarpe e borse non valgono più solo per come si indossano o appaiono, ma per la filiera che le produce. La sostenibilità diventa discrimine d'acquisto, la tracciabilità reputazione, l'affidabilità produttiva vantaggio competitivo. Per conseguire questa transizione epocale sono indispensabili innovativi strumenti digitali. Terzo: l'Innovation Village Retail non è il contorno della fiera, ma il suo radar. Fitting digitale, stock intelligence, AI visual content, brand protection: le startup sono i segnali deboli con cui leggere, in anticipo, dove sta andando il mercato. Anche altri segnali indicano come l'innovazione sia al centro dell'edizione 105 di Expo Riva Schuh e Gardabags. Lo dicono le Sfilate AI, che debuttano proprio in questa occasione. Spiega Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi: "L’intelligenza artificiale non è il futuro: è già presente nei processi di progettazione, comunicazione e vendita. Da cinque anni Expo Riva Schuh e Gardabags investono sull’innovazione attraverso l’Innovation Village Retail, affiancando produttori, retailer e distributori nella comprensione dei nuovi modelli di mercato. Se il valore delle relazioni e dell’esperienza fisica del prodotto resta irrinunciabile, il dialogo con il consumatore finale è ormai profondamente cambiato. Come fiera il nostro ruolo è aiutare il settore a interpretare e governare questo cambiamento. Da qui la Sfilata AI che permette alla fiera di amplificare la visibilità dei prodotti degli espositori e delle nuove collezioni". Scopri come è nata la prima sfilata Ai.Lo dice l’esperienza di sperimentare con l’AI che per Expo Riva Schuh e Gardabags proseguirà anche dopo la fiera. Mai con l’intento del gioco, ma sempre con la voglia di informare la community in modo coinvolgente. Conoscerete Elora e Nico, due AI influencer che con spirito critico osserveranno il mercato per raccontare come evolvono i prodotti, i consumi e come cambiano gli equilibri dei mercati internazionali. Lo dice, infine, l'Innovation Village Retail, con nove startup da sette paesi che si contenderanno la vittoria nella Startup Competition di lunedì 15 giugno. Rimangono a calendario anche tutti gli altri eventi, ben 22 appuntamenti, che hanno fatto di Expo Riva Schuh e Gardabags un punto di riferimento per intercettare le novità riguardanti il settore: i Market Focus per conoscere i mercati, l'Area Highlights per intercettare i trend di consumo, l'India Calling per approfondire una delle più importanti economie mondiali, il progetto Faist che parla di come il Portogallo interpreti l'innovazione, il Latam Footwear Leader Summit dove si incontreranno i principali attori sudamericani del settore, e la Expo Riva Nights per un networking divertente e informale. Il programma completo vive sull'app ufficiale della manifestazione su cui è possibile anche gestire la propria agenda di appuntamenti fra espositori e compratori. Se gli operatori del settore calzature e borse nulla possono per sanare una situazione geopolitica e commerciale complicata, Expo Riva Schuh e Gardabags sono decise ad aiutarli ad affrontare la complessità puntando su un'evoluzione continua dell'appuntamento fieristico. Business, apertura al mondo e innovazione rimarranno sempre parole chiave per interpretare il presente e prepararsi al futuro.

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Pubblicato il 13 Giugno 2026