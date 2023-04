Al Teatro Giordano Luigi Piovano dirige l’Orchestra Sinfonica Abruzzese

Per il quarto appuntamento della sua Seconda Stagione concertistica l’ICO “Suoni del Sud” ha invitato per il 6 aprile al Teatro Giordano di Foggia l’Orchestra Sinfonica Abruzzese che sarà diretta da Luigi Piovano, uno dei più importanti violoncellisti presenti sulla scena musicale internazionale.

Da oltre vent’anni Piovano è primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel 1999 è stato scelto da Maurizio Pollini per partecipare al “Progetto Pollini” al Festival di Salisburgo, alla Carnegie Hall, a Tokyo e a Roma e dal 2005 suona regolarmente in duo con Antonio Pappano. Ha suonato come solista con prestigiose orchestre e artisti di fama mondiale. Fra i suoi impegni come direttore in questi ultimi anni, sul podio di molte delle principali orchestre italiane e all’estero, spiccano il debutto con la New Japan Philharmonic Orchestra e, nel 2022, con l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo che lo ha invitato anche per il 2023 e il 2024. Sempre nel 2022 ha diretto Tosca al Teatro Bellini di Catania e ha debuttato sul podio dell’Orchestra Sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi”.

Giovedì alle 20.30 dirigerà l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, che è stata fondata nel 1970 e si è esibita per le più prestigiose istituzioni musicali italiane, come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro alla Scala, e in numerose importanti sedi concertistiche di altre regioni. È stata diretta da nomi di fama internazionale e con essa si sono esibiti famosi solisti.

In programma ci sono il Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107 di Shostakovich e la Sinfonia n. 8 in fa maggiore Op. 93 di Beethoven. “Due pagine intense e intimistiche, estremamente impegnative dal punto di vista esecutivo – spiegano Libera Granatiero e Gianni Cuciniello, rispettivamente presidente e responsabile dell’Associazione Suoni del Sud – con il fil rouge dettato dall’elaborazione e sviluppo di cellule ritmiche basilari che costituiscono il fondamento delle più importanti opere di entrambi i compositori”. Nell’occasione Luigi Piovano ricoprirà la doppia veste di direttore e solista.La Seconda stagione concertistica è organizzata dall’ICO “Suoni del Sud” in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino, mentre il direttore stabile è Benedetto Montebello.L’ingresso in teatro è alle ore 20 e si accede con abbonamento o biglietto acquistabile al botteghino a partire da un’ora prima del concerto oppure su www.vivaticket.com. Per informazioni, si può telefonare al numero 324.5912249.



Pubblicato il 4 Aprile 2023