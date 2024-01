Al Teatro del Fuoco, da Franco Ricciardi a Sergio Caputo

Un mese di gennaio di grandi eventi al Teatro del Fuoco di Foggia nell’ambito del cartellone organizzato dall’associazione Musica & Sorrisi. Si comincia il 13 gennaio, il primo di due appuntamenti di questo mese fuori abbonamento, con il cantautore napoletano Franco Ricciardi ed il suo tour “Je” dedicato ai teatri e praticamente sold-out in tutta Italia, mentre mercoledì 17 gennaio, sipario alle ore 21.00, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia saranno i protagonisti di “La Strana Coppia “, dove si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Questo incontro – scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gag garantendo sicuro divertimento. Grande attesa per la data del “Sabato italiano show 40” di Sergio Caputo in programma il 27 gennaio (spettacolo fuori abbonamento). Il concerto prevede l’esecuzione dal vivo dell’intero album, più gli immancabili hits che lo hanno seguito, come ad esempio Italiani Mambo, L’Astronave che arriva, Il Garibaldi Innamorato ed altri successi cari al pubblico. A quarant’anni dalla sua prima apparizione musicale, proprio con l’album “Un Sabato italiano”, Sergio Caputo si presenta con un tour che sta appassionando vecchi e nuovi fans.



Pubblicato il 10 Gennaio 2024