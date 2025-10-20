Attualità

Al Senato convegno su ‘Giovani e oratori, la vita oltre i social

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – 'Giovani e oratori, la vita oltre i social' è il titolo del convegno, promosso dalla senatrice Mariastella Gelmini, che si terrà oggi alle 15 nella Sala Nassiriya del Senato. Introduce Gelmini e ne discutono Maurizio Lupi, Giusy Versace, Don Riccardo Pincerato, Suor Anna Monia Alfieri. Modera il giornalista Giovanni Terzi. Conclude Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.  
Pubblicato il 20 Ottobre 2025

