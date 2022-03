Al ‘Roma’ l’omaggio a Modugno, un inno alla vita e al mondo ‘Meraviglioso’

Mai come in questo momento storico i versi della canzone “Meraviglioso” di Domenico Modugnorisuonano come un inno alla vita e all’umanità. E tale sarà l’intero spettacolo che andrà in scena sabato 12 marzo al Roma Teatro di Cerignola, intitolato proprio ‘Meraviglioso’, un viaggio ideale nell’universo dell’uomo che rivoluzionò la canzone italiana rendendola famosa in tutto il mondo.Ad interpretare Modugno, in un recital a tutto tondo, sarà il cantattore foggiano Cristian Levantaci che sul palco rievocherà non solo i trionfi dell’artista di Polignano a Mare ma anche le sue vicende umane e personali. Ad accompagnarlo l’Ensemble Suoni dal Sud, formazione da camera composta da un quartetto d’archi, un pianoforte e una sezione ritmica con chitarra, basso e batteria.Oltre che artista dalla travolgente forza interpretativa, Modugno ha sempre rivendicato la propria natura umile e rivoluzionaria e il legame con le radici meridionali. Cristian Levantaci, in uno spettacolo che abbraccia tante generazioni, porterà in scena un personaggio sempre pronto a ricordare la propria gente, figlia della dolorosae dura terra del sudore. Lo farà con un repertorio che va da Amara Terra Miaa Resta cu’ mme, da Vecchio Fraca LaLontananza, fino l’immancabile Nel blu, dipinto di blu, universalmente nota come Volare, canzone simbolo della rinascita dell’Italia dopo gli incubi della guerra e del fascismo. Quel suo urlo a braccia aperte risuona, anche in questo caso, come augurio per il nostro Paese e per il mondo intero.

