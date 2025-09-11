Al prof. Danilo Leone il Premio Internazionale “Satyrion per l’Archeologia”
Ordinario di Metodologie della ricerca archeologica all’Università di Foggia
Il prof. Danilo Leone, Professore Ordinario di Metodologie della ricerca archeologica all’Università di Foggia, è stato insignito del Premio Internazionale “Satyrion per l’Archeologia” (XXVI edizione). La decisione, presa all’unanimità dal comitato scientifico e in accordo con il comitato organizzativo del Premio, riconosce il contributo significativo del prof. Leone alla ricerca archeologica a livello nazionale e internazionale. Il Premio Internazionale “Satyrion per l’Archeologia” è un riconoscimento all’impegno e al valore scientifico di chi, attraverso l’archeologia, ha nobilitato la storia dell’antica città fondata da Sparta. Si tratta di una manifestazione dall’alto profilo culturale, a cui il Museo Archeologico Nazionale di Taranto offre il suo sostegno e che vede coinvolti partner istituzionali e scientifici locali e nazionali.
La cerimonia di conferimento si terrà il 12 settembre 2025 alle ore 20:00 presso il Teatro Comunale Fusco di Taranto, in una serata condotta da Gianni Sebastio, direttore di Antenna Sud. La realizzazione scultorea del premio è firmata dall’artista Maurizio Muscettola.
“Il conferimento del Premio Satyrion al prof. Leone – sottolinea il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio – rappresenta non solo un riconoscimento alla sua carriera scientifica, ma anche un tributo all’impegno dell’Ateneo nel campo dell’archeologia, in stretto legame con il territorio. Il lavoro del prof. Leone e dei suoi colleghi ha prodotto risultati scientifici di grande valore, attraverso esperienze di condivisione e restituzione culturale alla comunità. Si tratta di iniziative profondamente connesse alla Terza Missione, che evidenziano il ruolo dell’Università come motore culturale e sociale. Il nostro Ateneo è impegnato non solo in Capitanata, ma anche a livello nazionale e internazionale, promuovendo la collaborazione e la valorizzazione del patrimonio culturale”.
“Essere insignito del Premio Satyrion è per me un grande onore e, al tempo stesso, di incoraggiamento a proseguire con impegno e dedizione nella ricerca e nella valorizzazione del nostro patrimonio archeologico. – commenta il prof. Danilo Leone. Il premio non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma un riconoscimento collettivo del valore della ricerca e della collaborazione tra studiosi, istituzioni e comunità, senza le quali il lavoro dell’archeologo non avrebbe lo stesso significato. Desidero rivolgere un sentito grazie al comitato del Premio, all’associazione Satyrion e a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che da anni contribuisce a mantenere vivo il dialogo tra il passato e il presente”.
Pubblicato il 11 Settembre 2025