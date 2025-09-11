Al prof. Danilo Leone il Premio Internazionale “Satyrion per l’Archeologia”

Il prof. Danilo Leone, Professore Ordinario di Metodologie della ricerca archeologica all’Università di Foggia, è stato insignito del Premio Internazionale “Satyrion per l’Archeologia” (XXVI edizione). La decisione, presa all’unanimità dal comitato scientifico e in accordo con il comitato organizzativo del Premio, riconosce il contributo significativo del prof. Leone alla ricerca archeologica a livello nazionale e internazionale. Il Premio Internazionale “Satyrion per l’Archeologia” è un riconoscimento all’impegno e al valore scientifico di chi, attraverso l’archeologia, ha nobilitato la storia dell’antica città fondata da Sparta. Si tratta di una manifestazione dall’alto profilo culturale, a cui il Museo Archeologico Nazionale di Taranto offre il suo sostegno e che vede coinvolti partner istituzionali e scientifici locali e nazionali.

La cerimonia di conferimento si terrà il 12 settembre 2025 alle ore 20:00 presso il Teatro Comunale Fusco di Taranto, in una serata condotta da Gianni Sebastio, direttore di Antenna Sud. La realizzazione scultorea del premio è firmata dall’artista Maurizio Muscettola.

“Il conferimento del Premio Satyrion al prof. Leone – sottolinea il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio – rappresenta non solo un riconoscimento alla sua carriera scientifica, ma anche un tributo all’impegno dell’Ateneo nel campo dell’archeologia, in stretto legame con il territorio. Il lavoro del prof. Leone e dei suoi colleghi ha prodotto risultati scientifici di grande valore, attraverso esperienze di condivisione e restituzione culturale alla comunità. Si tratta di iniziative profondamente connesse alla Terza Missione, che evidenziano il ruolo dell’Università come motore culturale e sociale. Il nostro Ateneo è impegnato non solo in Capitanata, ma anche a livello nazionale e internazionale, promuovendo la collaborazione e la valorizzazione del patrimonio culturale”.

“Essere insignito del Premio Satyrion è per me un grande onore e, al tempo stesso, di incoraggiamento a proseguire con impegno e dedizione nella ricerca e nella valorizzazione del nostro patrimonio archeologico. – commenta il prof. Danilo Leone. Il premio non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma un riconoscimento collettivo del valore della ricerca e della collaborazione tra studiosi, istituzioni e comunità, senza le quali il lavoro dell’archeologo non avrebbe lo stesso significato. Desidero rivolgere un sentito grazie al comitato del Premio, all’associazione Satyrion e a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che da anni contribuisce a mantenere vivo il dialogo tra il passato e il presente”.



