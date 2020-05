Al Policlinico Riuniti parte il progetto Tel-e-Covid

Parte al Policlinico Riuniti di Foggia l’innovativo Progetto “Tel-e-Covid ” per Tele-Ecocardiografia e supporto tecnologico in remoto per pazienti critici Covid-19, per fronteggiare la recente pandemia. “Il progetto Telecovid è un progetto altamente innovativo, un nuovo modello assistenziale che potrà migliorare la qualità delle cure per pazienti e per gli operatori sanitari, ottimizzando le risorse sia tecnologiche che umane – spiega il Direttore Generale del Policlinico Riuniti Dott. Vitangelo Dattoli. In questo momento di grave emergenza sanitaria, la tele-ecocardiografia non è solo uno strumento estremamente utile, ma diventa addirittura indispensabile in alcune condizioni di estrema criticità clinica ed assistenziale. Come prospettive future, il progetto potrà essere implementato ed esteso anche altre aree Covid aziendali ad altri presidi del Policlinico Riuniti di Foggia, come il “D’Avanzo” di Foggia, il “Lastaria” di Lucera o, eventualmente, ad altri contesti aziendali”. Il team di cardiologi del Policlinico Riuniti che ha elaborato l’innovativo progetto è guidato dal Prof. Natale Brunetti, Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia universitaria e costituito dal Dott. Vincenzo Manuppelli e dal Dott. Riccardo leva. Collaboreranno gli anestesisti rianimatori Prof.ssa Gilda Cinnella, Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione e il Dott. Livio Tullo. La telemedicina applicata al campo della ecocardiografia (tele-ecocardiografia) si prospetta quale strumento estremamente utile in particolare nella gestione del paziente Covid-19 ricoverato in Terapia Intensiva Rianimatoria; il paziente Covid può infatti presentare quadri clinici che richiedono l’intervento del cardiologo ed in particolare del cardiologo ecocardiografista per l’approfondimento di aspetti cardiovascolari valutabili mediante metodiche di imaging cardiovascolare. La realizzazione di un esame ecocardiografico di qualità in Terapia Intensiva Rianimatoria è tuttavia condizionato da una serie di limitazioni pratiche e anche di tipo logistico come il rischio biologico per accessi in zona di isolamento, che ne condizionano significativamente la fattibilità. È pertanto necessario fare ricorso a metodiche di telemedicina.

