Al Policlinico Riuniti inoculata la seconda dose del vaccino italiano Reithera

Continua la sperimentazione del vaccino italiano antivcovid19 Reithera al Policlinico Riuniti di Foggia nella Struttura Complessa di Malattie Infettive, diretta da Teresa Santantonio. Ieri, sotto la supervisione di Sergio Lo Caputo, coordinatore della sperimentazione, è ripresa la somministrazione della seconda dose del ‘Reithera’ e si è proceduto all’inoculazione del vaccino sul primo gruppo formato da nove volontari, tutti di Foggia (una volontaria è di Troia).

Tra i volontari c’era anche Germana Di Giulio che, con sua sorella Eugenia, ha ricevuto la seconda dose e ha fatto il punto dopo la prima somministrazione. “Credo che il vaccino sia l’unica arma per sconfiggere questo dramma che stiamo vivendo”, ha detto. “Quando ho deciso di partecipare alla sperimentazione la mia famiglia mi ha sostenuto e incoraggiato tanto che con me hanno aderito anche mia sorella e mio cognato. Non ho avuto nessun timore: credo nella scienza, l’ho fatto a cuor leggero. Non ho avuto nemmeno grandi fastidi dopo la prima somministrazione: solo dolore nel punto di inoculazione mentre mia sorella un po’ di febbre”. Il Policlinico Riuniti di Foggia è tra i primi 5 centri su 27 che hanno somministrato più dosi. Sono 71 alla fine le persone reclutate per il ciclo di sperimentazione che adesso si appresta a concludere.

Terminata questa fase, si giungerà ad un altro step che prevede tampone e sierologico dopo 36 giorni.

Dopo 6 mesi riapre il pronto soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera

Riaprira’ il prossimo 3 maggio il pronto soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera. Ad annunciarlo e’ il sindaco Giuseppe Pitta, che ha pubblicato su Facebook anche missive ricevute dalla direzione del Policlinico Riuniti di Foggia. Il pronto soccorso era stato chiuso a novembre 2020 per preservare l’integrita’ sanitaria di

tutto l’ospedale, all’epoca ancora Covid free. “Nei mesi scorsi – si legge nella comunicazione della direzione strategia del ‘Riuniti’ – siamo stati costretti a disporre la temporanea chiusura, con ricadute significative sulle necessita’ della

popolazione”. “E’ stata una decisione necessaria – spiega l’ospedale – per adeguare il pronto soccorso del Lastaria alla complessa fase epidemiologica che stiamo attraversando, che proprio a Lucera sta viveno un momento di particolare gravita’”.

“In quest’ottica – prosegue la nota – abbiamo ritenuto fondamentale adeguare dal punto di infrastrutturale il nosocomio, realizzando percorsi sicuri che permettano al pronto soccorso di funzionare e fornire risposte efficaci ai bisogni

della nostra comunita’”.

