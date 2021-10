Al parco del Papa sorgerà una palestra all’aperto

Da questa idea nasce il nuovo progetto promosso dall’amministrazione Crisetti per la realizzazione presso il Parco del Papa di un campo di pallavolo, nuove strutture ludiche e sportive per i bambini e un’area fitness che, nello specifico, comprenderà attrezzature quali: air walking, doppia panca addominali, cyclette, scalatore climber, estensione gambe, ellittica, doppio dorsali, triplo vita e lombari, doppio pettorali e doppio air skier. Compresa nei lavori anche la posa di moderne panchine in cls che andranno a sostituire quelle ormai usurate già presenti nell’area. «Abbiamo stanziato oltre 100.000 euro perché i cittadini possano praticare attività fisica libera e gratuita in uno spazio verde che da anni è a servizio della nostra comunità ma che ora sarà attrezzato per sfruttare al massimo le sue potenzialità – ha dichiarato il sindaco Michele Crisetti-. L’obiettivo è di rendere lo sport davvero a portata di tutti». «Dopo la riqualificazione del campo da basket e il finanziamento ottenuto per il campo Massa, continuano gli investimenti sullo sport volti alla riqualificazione e alla valorizzazione degli spazi della nostra città– ha commentato l’Assessore con delega alle infrastrutture sportive Pasquale Chindamo-. Il Parco del Papa diventerà un luogo più attrattivo e funzionale alle esigenze delle varie fasce di popolazione». L’inizio dei lavori è previsto entro la fine di quest’anno.

