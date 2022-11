“Al nuovo governo chiediamo un’energica difesa del Made in Italy”

Al nuovo governo chiediamo energica difesa del Made in Italy e delle famiglie italiane dall’ presenza straniera e maggior attenzione sui temi caro bollette e manodopera. Lo dice in questa intervista al Quotidiano il dottor Giacomo Di Pietro, capo area per il Centro Sud del Cai.

Dottor Di Pietro, che cosa è il Cai e di che cosa si occupa?

“CAI – Consorzi Agrari d’Italia è un’infrastruttura realizzata per essere al servizio degli agricoltori italiani. Un hub strategico nazionale in grado di garantire alle aziende agricole italiane un’assistenza completa in ogni fase della filiera e risparmi sui costi di gestione. In questo momento CAI è presente in 11 regioni e 40 province, attraverso una rete di 280 agenzie, gestisce 8 milioni di quintali di cereali, fattura più di 1 miliardo di euro e serve quotidianamente oltre 200mila aziende agricole su tutto il territorio nazionale”.

Quando nascono e perchè i Consorzi Agrari

“Consorzi Agrari d’Italia (Cai) nasce da un’idea di Coldiretti nell’ottobre 2009, raggruppando in una prima società consortile 21 consorzi agrari”.

Nel 2018, il coinvolgimento di Bonifiche Ferraresi SpA, società attiva sin dal 1871, porta alla nascita un grande polo per l’agricoltura italiana, in grado di fronteggiare il grande potere delle industrie multinazionali.

Un progetto che trova la sua realizzazione nel 2020, con l’accordo raggiunto tra la stessa Bonifiche Ferraresi e i consorzi agrari dell’Emilia, del Tirreno, dell’Adriatico e del Centro Sud, a cui si è aggiunto pochi mesi fa il Consorzio Agrario del Nord Est.

Un polo strategico nazionale che vuole dare, alle aziende attive nel comparto agricolo, un’assistenza completa in ogni sua fase, assicurando risparmi sui costi di gestione, forniture di prodotti e servizi e tanto altro. Continuando, quindi, a tenere fede alla storica missione dei consorzi agrari che, sorti a metà XIX secolo, vollero migliorare e promuovere la filiera agricola italiana, creando sodalizi tra gli agricoltori e permettendo l’acquisto in comune di materie prime e mezzi di produzione”.

Di che cosa vi occupate?

“Consorzi Agrari d’Italia, con le proprie strutture territoriali, ha dunque l’obiettivo generale di valorizzare l’identità territoriale nazionale, con professionalità e competenza, per garantire qualità ed efficienza dei servizi alle aziende agricole italiane. È l’unico sistema per gli agricoltori italiani e le loro imprese per vedere protetto e incrementato il proprio potere contrattuale”.

“CAI è particolarmente impegnata nel creare opportunità attraverso contratti di filiera per difendere lo straordinario bagaglio di valori che accompagna il Made in Italy e difendere il reddito degli agricoltori.

Cai fornisce, un catalogo di prodotti a marchio, scelti per le imprese, per favorire la transizione ecologica e la crescita della sostenibilità del nostro sistema agroalimentare.

Forniamo servizi digitali calibrati sulle specifiche necessità di agricoltori, filiere e territori; servizi finanziari avanzati, attraverso cui è possibile abbattere i rischi e disporre di leve per assicurare in primis la continuità del capitale di anticipazione; servizi tecnico-economici in grado di accompagnare l’agricoltore oltre il tradizionale esercizio dell’attività agricola, per supportarlo nelle relazioni con il mercato”.

Qual è la vostra mission?

“Cai è un ponte per il futuro dell’intera filiera agroalimentare italiana, per accompagnare i suoi protagonisti nella collocazione del prodotto e nella realizzazione dei contratti di filiera. Il nostro obiettivo è dare maggior valore non solo ai piccoli e grandi imprenditori agricoli, ma a tutto il sistema agroalimentare nazionale.

Una missione che vogliamo portare avanti attraverso la creazione di reti efficienti di servizi di tipo tecnico-commerciale, finanziario, logistico, su tutto il territorio nazionale, a partire dal Sud. E attraverso una modifica delle relazioni industriali, in modo da accrescere il peso contrattuale degli agricoltori nella filiera.”

Lo stato dell’agricoltura italiana oggi come versa?

“L’agricoltura italiana ha grandi potenzialità, il più delle volte inespresse a causa soprattutto di una burocrazia che opprime le imprese e di un sistema che tende a non valorizzare il lavoro, unico e indispensabile, di chi ogni giorno, con qualsiasi condizione meteo, lavora nei campi.

Abbiamo il dovere, quindi, di tutelare e valorizzare il lavoro degli agricoltori e di fare in modo che quello della produzione non sia più visto come l’ultimo anello della catena del valore.”

Quali sono i problemi che maggiormente causano difficoltà alle imprese agricole?

“Certamente in questo momento cambiamento climatico e caro energia sono i due problemi principali che affliggono le aziende agricole. I fertilizzanti, quando si riescono a reperire, costano il triplo rispetto ad un anno fa. La grande siccità e l’assenza di piogge hanno poi portato notevoli problemi a diversi raccolti. Altri problemi sono senza dubbio la difficoltà nel reperire manodopera specializzata e la difficoltà nel valorizzare le produzioni.”

Caro gasolio e caro bollette incidono e in quale misura?

“In questo momento storico, insieme al cambiamento climatico, sono i fattori che maggiormente incidono per le aziende agricole, alla luce del fatto che i costi sono aumentati in maniera esponenziale, dal gas all’energia elettrica, passando di conseguenza anche per quelli dei fertilizzanti. Per questo motivo, affidarsi a CAI aiuta le aziende agricole non solo ad ottenere le migliori soluzioni, ma anche a risparmiare sui costi aziendali”.

Vi è difficoltà a trovare manodopera?

“Certamente, manca la manodopera specializzata, anche perché le scuole professionali, ad esempio, non svolgono più quel ruolo educativo e di formazione concreta necessaria per garantire ai ragazzi un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Mancano figure essenziali, giovani, che uniscano lo storico know how agricolo con la conoscenza delle nuove tecnologie. Per questo motivo attraverso CAI LAB, la prima scuola di formazione dell’agricoltura italiana, ogni anno formiamo giovani in grado di conoscere le esigenze delle aziende agricole e di applicare le conoscenze teoriche apprese all’università nella pratica”.

Che cosa chiedete al nuovo governo e alla politica?

“Al nuovo governo chiediamo di porre sempre grande attenzione all’agricoltura, che è pilastro fondamentale delle famiglie e del Made in Italy. Allo stesso tempo chiediamo la difesa e la tutela delle produzioni italiane da attacchi che si stanno ripetendo, primo tra tutti quello dei cibi sintetici e del Nutriscore, che mirano a distruggere un patrimonio unico della storia del nostro Paese”.

Bruno Volpe

