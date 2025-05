Al “Monterisi” si decide la semifinale, ma per l’Audace basta non perdere

Cerignola e Atalanta U23 si giocano questa sera l’accesso alla Final Four di Serie C. Dopo lo 0-0 dell’andata al “Gewiss Stadium”, tutto si deciderà allo stadio “Monterisi”, dove l’Audace ha due risultati su tre a disposizione per volare in semifinale, grazie al miglior piazzamento nella regular season. I nerazzurri, invece, sono obbligati a vincere per continuare il sogno promozione, come vera outsider visto il piazzamento in campionato da ottava. A Cerignola è esplosa la febbre playoff, non appena è scattata la vendita dei tagliandi. La città vive con entusiasmo l’attesa per il ritorno dei quarti di finale: la partita è in programma alle 20 e si preannuncia il record stagionale di presenze. I biglietti venduti sono poco meno di 3000, con lunghe code nei punti vendita autorizzati e uno stadio “Monterisi” che punta al tutto esaurito, come già accaduto nel derby contro il Foggia del 12 marzo.

Le due squadre ripartono dallo 0-0 dell’andata. I pugliesi, forti del ruolo di testa di serie, potranno contare anche su un pareggio per accedere alla semifinale, dove ad attenderli ci sarà la vincente del confronto tra Vis Pesaro e Pescara (abruzzesi avanti 4-2 dopo l’andata nelle Marche) in programma domenica prossima se dovessero proseguire il sogno. Ma prima c’è da superare lo scoglio della temibile Ataltna che all’andata ha sbarrato la porta intercettando il rigore al capitano e bloccando i tentativi a rete di Salemini e compagni, usufruendo pure del bonus fortuna visto i legni colpiti dal Cerignola e in particolar modo da Achik. Mister Raffaele confermerà il 3-5-2 con Greco tra i pali. In difesa Visentin, Gonnelli e Martinelli, ma non è da escludere Romano al posto del capitano. A centrocampo agiranno Coccia, Tascone, Capomaggio ed in ballottaggio uno tra McJannet e Achik, con quest’ultimo che darebbe meno copertura ma più qualità e quell’ultimo passaggio che serve. In attacco il tandem pesante composto da Cuppone e Salvemini, almeno in partenza ma in panchina ci sono le altre frecce pronte a subentrare. Dall’altra parte mister Modesto, invece, punterà su un 3-4-1-2 a specchio, con un trequartista alle spalle della coppia Vavassori-Vlahovic. Proprio quest’ultimo sarà il riferimento offensivo principale, ma attenzione a Bernasconi, capace di colpire dalla distanza se lasciato libero. Fischio d’inizio alle 20. Dirige l’incontro Roberto Lovison di Padova, assistito da Alessio Miccoli di Lanciano e Andrea Cecchi di Roma 1. Quarto ufficiale Giorgio Di Ciccio, anch’egli di Lanciano. Chi vince conquista il pass per la finale. (Ph. Gianni Marino/Audace Cerignola).



Pubblicato il 21 Maggio 2025