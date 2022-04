Al Mat il “Workshop di Disegno” a cura dell’artista Angela Vocale

Lo scorso 1 aprile, presso il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, è stata inaugurata “Tra-Volti”, mostra antologica dell’artista Angela Vocale. Per arricchire l’offerta culturale, nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 aprile, si svolgerà un ‘Workshop di Disegno’, curato dalla stessa artista che consisterà in un ciclo di due incontri pomeridiani, dedicati ad un numero massimo di 15 partecipanti (dai 12 anni in su), durante i quali si apprenderanno ed effettueranno le fasi di costruzione di un ritratto a matita. I due incontri didattici sono strettamente connessi l’uno con l’altro, quindi è necessaria e indispensabile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi preposti dall’artista, la partecipazione attiva ad entrambi da parte di coloro che aderiranno. Il primo incontro, che avrà luogo presso il MAT venerdì 22 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, è caratterizzato da due fasi: teorica e dimostrativa. Entrambe avverranno nel medesimo momento. Angela Vocale, infatti, mostrerà ai partecipanti come realizzare un ritratto da un modello dal vivo. Mentre si attuerà la performance artistica, l’artista spiegherà passo dopo passo le varie fasi di produzione del ritratto, impiegando ricchi materiali visivi atti a spiegare in maniera esaustiva l’iter della costruzione grafica e, quindi, la giusta tecnica chiaroscurale, importante per la giusta riuscita della rappresentazione. Gli studenti potranno, così, non solo comprendere a fondo il modo di operare dell’artista, ma anche essere protagonisti della sua ricerca artistica. Il secondo incontro, che si svolgerà sabato 23 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, consisterà nella fase pratica: gli studenti realizzeranno il ritratto mettendo in pratica le nozioni apprese, ma con la guida attenta dell’artista. Verranno, quindi, accompagnati attivamente nella fase di progettazione, di produzione e conclusione del procedimento artistico. Per partecipare al workshop è necessario prenotare al numero telefonico 0882.339611, a partire dalle ore 8.30 di martedì 12 aprile, fino ad esaurimento dei posti disponibili, o inviare una email all’indirizzo: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it La partecipazione è aperta a tutti, dai 12 anni in su, ed è gratuita. Nata a San Severo nel 1987, Angela Vocale fin dalla tenera età nutre un interesse sconfinato per l’arte che la conduce ad iscriversi all’Accademia di belle Arti di Foggia. Dal 2008 espone le sue opere partecipando a concorsi e mostre, come MediterrArte del 2011. Dal 2015 inizia una collaborazione con BebooknessBarcelona, come illustratrice editoriale. Dal 2016 al 2020 Angela Vocale entra a far parte del corpo docenti del Barcelona Atelier of Realist Art. Dal 2020 al 2021 diventa docente di disegno e pittura presso la Blanch Art School di Barcellona, continua a partecipare a concorsi ed esporre opere in gallerie d’arte, come quella presso il MEAM (MuseuEuropeu d’Art Modern). Nel 2022 è docente di Realismo pittorico presso SUPER (Scuola Superiore di Arti Applicate) di Milano. L’esposizione “Tra-Volti” è visitabile tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino a domenica 1 maggio, con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20.30, il sabato, dalle ore 18.00 alle 21.00, e la domenica, dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 21.00.

