Al Maggio Fiorentino ‘Simon Boccanegra’, il dramma del potere che attraversa i secoli

(Adnkronos) – Il potere divide, corrompe, consuma. Ma può anche lasciare spazio al perdono e alla riconciliazione. È in questo intreccio di passioni politiche e sentimenti privati che si muove il ‘Simon Boccanegra’ di Giuseppe Verdi, pronto a tornare al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a ventiquattro anni dall’ultima apparizione sulle scene fiorentine. Il debutto è fissato per domenica 15 novembre, alle ore 17, nella Sala Grande, con un nuovo allestimento firmato dal regista catalano Àlex Ollé, che trasferisce le tensioni della Genova medievale in un presente segnato da polarizzazioni, conflitti sociali e contrapposizioni ideologiche.

Sul podio James Conlon, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio, per il penultimo appuntamento operistico della stagione lirica 2026. Un ritorno importante per un titolo tra i più complessi e affascinanti del repertorio verdiano, nel quale la dimensione pubblica della politica si intreccia continuamente con quella privata degli affetti, delle ferite familiari e delle occasioni perdute. Le recite successive alla prima sono in programma il 18 novembre alle ore 20, il 22 novembre alle 15.30 e il 24 novembre alle 20. La rappresentazione del 18 novembre sarà trasmessa in diretta su Rai Radio 3. Per il Maggio si tratta della sesta produzione del Simon Boccanegra. La prima risale al 1938, con Vittorio Gui sul podio e la regia di Gustav De Olàh. Seguirono gli allestimenti del 1961, ancora diretto da Gui con la regia di Aldo Mirabella Vassallo; del 1988, nella versione del 1881, con Myung-Whun Chung e Virginio Puecher; del 1994, con Fabio Luisi e Gianfranco Ventura; e infine quello del 2002, diretto da Claudio Abbado con la regia di Peter Stein.

James Conlon, tra i direttori più autorevoli della scena internazionale, torna così a confrontarsi con Verdi al Maggio per la quarta volta. Il suo rapporto con il teatro fiorentino cominciò nella primavera del 1985 con il Don Carlo. Nel 2013 arrivò il Macbeth, seguito da Ernani nel novembre 2022. Il Simon Boccanegra è inoltre un titolo che Conlon conosce profondamente: nel corso della sua carriera lo ha diretto in oltre trenta rappresentazioni. “È una delle opere più significative e straordinarie di Giuseppe Verdi”, ha osservato il maestro. “Giorgio Strehler lo descrisse come il ‘dramma politico più complesso’ del compositore. Credo che gli studiosi verdiani, i direttori d’orchestra, gli appassionati d’opera e tutti coloro che nutrono una profonda venerazione per Verdi collochino quest’opera in una categoria a sé stante. Il Simon rappresenta infatti un ulteriore e decisivo passo avanti nel percorso creativo di Verdi: una delle sue opere più intense e sentite per profondità, bellezza e umanità”.

A dare una lettura contemporanea alla vicenda sarà Àlex Ollé, al debutto al Maggio, tra i fondatori della compagnia catalana La Fura dels Baus, che proprio al teatro fiorentino firmò nel 2007 la celebre Tetralogia wagneriana diretta da Zubin Mehta. Il suo linguaggio scenico, caratterizzato da una forte impronta visiva e da una particolare attenzione alla dimensione teatrale, si confronta questa volta con un’opera nella quale le dinamiche del potere sembrano attraversare i secoli senza perdere la propria attualità. La scenografia è di Alfons Flores, i costumi di Lluc Castells, le luci di Marco Filibeck. Lorenzo Fratini dirige il Coro del Maggio.

Lo spazio scenico immaginato da Flores è dominato da una grande architettura dalle tonalità grigie e scure, una struttura monumentale che dialoga con il palcoscenico girevole, del diametro di diciassette metri. L’edificio diventa il fulcro visivo e simbolico dello spettacolo: un luogo nel quale si sovrappongono istituzioni, interessi economici e rappresentazione pubblica del potere. Anche i costumi di Castells seguono un’estetica volutamente cupa, funzionale a rendere visibili le contrapposizioni politiche e sociali che attraversano la vicenda. Fanno eccezione Amelia e, inizialmente, Maria, vestite di bianco. Non è il colore della purezza, precisa la visione registica, ma quello della libertà. L’unica nota cromatica più accesa è affidata alle sedute rosse dell’anfiteatro del Senato genovese.

“In ‘Simon Boccanegra’, Verdi trasforma una storia medievale di cospirazioni in una riflessione sulla fragilità del potere e sulla sua capacità di penetrare nei territori più intimi dell’essere umano”, spiega Ollé. “Per questo abbiamo voluto avvicinare l’azione al nostro presente. Non si tratta di traslare pedissequamente la storia ai nostri giorni, ma di riconoscere in essa meccanismi di potere tuttora presenti: la polarizzazione, la frattura sociale e la difficoltà di costruire un progetto comune”.

Il regista individua il cuore della messinscena nella grande costruzione che domina la scena, una sorta di Torre di Babele, metafora dell’incapacità di comprendersi e di trovare accordi. «La sua architettura riunisce diversi aspetti del potere: quello politico, quello economico e quello che ha bisogno di trasformarsi in spettacolo. Evoca tanto un’istituzione parlamentare quanto la Borsa di Genova o il Colosseo romano. Sembra contenere tutto, ma è incapace di risolvere le proprie contraddizioni. Al suo interno, gli spazi pubblici e quelli privati fanno parte di un medesimo organismo».

Nel ruolo del protagonista, il baritono George Petean, che torna a Firenze dopo ‘Siberia’ di Umberto Giordano, rappresentata nel luglio 2021. “Questa produzione è davvero molto bella perché, anche grazie al lavoro di Ollé, che ha trasportato la storia ai giorni nostri, costumi compresi, siamo riusciti a mantenere l’anima dell’opera. La sua trama continua a essere attuale e parla anche della situazione politica in cui ci troviamo oggi”. Petean ricorda la sua prima esperienza con il titolo, nel 2002 a Roma sotto la direzione di Riccardo Muti: “È sempre stato un punto di riferimento per me. Penso che in quest’opera si possa percepire realmente l’essenza della scrittura verdiana. E credo che la parte di Boccanegra sia una delle più positive che si possano interpretare”.

Accanto a lui, il basso Jongmin Park sarà Jacopo Fiesco, di ritorno al Maggio dopo la ‘Missa Solemnis’ dello scorso 3 aprile; il soprano Carolina López Moreno interpreterà Amelia Grimaldi, ovvero Maria Boccanegra, dopo ‘La bohème’ del dicembre 2025. Luciano Ganci vestirà i panni di Gabriele Adorno, dopo aver interpretato Turiddu in ‘Cavalleria rusticana’ lo scorso febbraio, mentre Lodovico Filippo Ravizza sarà Paolo Albiani, ruolo che segue il suo ultimo impegno fiorentino in ‘La traviata’ nel novembre 2024. Completano il cast Huigang Liu nel ruolo di Pietro, Luca Tamani in quello del Capitano dei balestrieri e Suji Kwon come ancella di Amelia.

Composto su libretto di Francesco Maria Piave, ‘Simon Boccanegra’ debuttò al Teatro La Fenice di Venezia il 12 marzo 1857. L’accoglienza non fu particolarmente favorevole: la ‘Gazzetta di Venezia’ lo definì un lavoro “troppo grande e severo”, caratterizzato da una “tinta lugubre”. Verdi, tuttavia, non abbandonò l’opera. Molti anni dopo decise di rimettervi mano, coinvolgendo Arrigo Boito nella revisione del libretto. La nuova versione, profondamente rielaborata, debuttò con successo alla Scala di Milano il 24 marzo 1881.

La vicenda, ambientata a Genova e nei suoi dintorni intorno alla metà del XIV secolo, racconta la storia di Simon Boccanegra, corsaro diventato doge, travolto da intrighi politici, congiure e rivalità personali. Il soggetto deriva dall’omonimo dramma dello spagnolo Antonio García Gutiérrez, lo stesso autore al quale Verdi si era ispirato per ‘Il trovatore’. È un’opera in cui la politica non è mai soltanto una questione di governo: diventa il terreno sul quale si consumano vendette, rancori, ambizioni e drammi familiari. Non a caso Verdi affida una parte centrale della narrazione alle voci maschili più scure, baritoni e bassi, facendo della profondità dei timbri uno degli elementi distintivi della partitura. La ragion di Stato si scontra con gli affetti, il desiderio di vendetta con la possibilità del perdono, la lotta per il potere con la ricerca di una pace personale. È proprio in questa tensione, tra la durezza della storia e la vulnerabilità dei suoi protagonisti, che il ‘Simon Boccanegra’ continua a parlare al presente. E che la nuova lettura di Àlex Ollé prova a restituire al pubblico fiorentino. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 13 Novembre 2026