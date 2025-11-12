Al Liceo Lanza arriva il “classico del futuro”: si studia tra greco, biomedicina e intelligenza artificiale

Il Liceo Classico “Vittorio Lanza” di Foggia si prepara a una rivoluzione didattica che mette insieme cultura umanistica e competenze digitali. A partire dall’anno scolastico 2026‑27, l’istituto entrerà nella Rete Nazionale dei Licei di Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale e inaugurerà un nuovo indirizzo che potenzia le materie classiche con Biomedicina, Intelligenza Artificiale e Scienza dei Dati.

L’iniziativa non snatura l’impianto umanistico del liceo, ma lo amplia. Greco, latino, filosofia e letteratura continueranno a essere insegnati; accanto a queste materie gli studenti affronteranno matematica avanzata, fisica, scienze naturali e linguaggi digitali, imparando a usare l’analisi dei dati e la programmazione come strumenti per interpretare il mondo. La scuola aderisce così al DigComp 2.2, il quadro europeo delle competenze digitali, con laboratori e progetti integrati che stimolano a collegare saperi e a risolvere problemi reali.

«La sfida educativa di oggi è formare menti capaci di connettere mondi diversi. I nostri studenti non dovranno scegliere tra cultura umanistica e scientifica: impareranno a farle dialogare, a costruire ponti», spiega la dirigente scolastica Mirella Coli. L’Open Day del 30 novembre, aperto a famiglie e futuri studenti, presenterà ufficialmente il nuovo percorso.

Con questo passo, il Liceo Lanza risponde alla crescente domanda di competenze ibride, capaci di unire il pensiero critico e la cultura classica con le tecnologie emergenti. Foggia investe così sui giovani e prova a trattenere i talenti sul territorio, offrendo un percorso che guarda al futuro senza dimenticare le radici

Pubblicato il 12 Novembre 2025